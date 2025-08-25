Alfonso Arús, tras el viral de la experta acuática hablando sobre las medusas 'huevo frito': "Parece que tengamos que hacerle unas reverencias".

Las medusas 'huevo frito' también han llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores han discutido su "inofensividad" tras ver el viral de una experta en experiencias acuáticas: "Está bien tener respeto por los animales, pero nos estamos pasando".

"Es difícil que este verano no os hayáis encontrado con una medusa, tras otras, hasta en las playas más cercanas", confiesa Alfonso Arús, que presenta el viral de '@waveriders_', una creadora de contenido sobre experiencias acuáticas que nos muestra cómo son las famosas medusas 'huevo frito' (Cotylorhiza tuberculata).

"Estas medusas no pican, ¿vale?", advierte la experta, mostrando cómo toca los pequeños tentáculos y no sucede nada. "A diferencia de la 'acéfalo azul', comúnmente llamada 'aguamala', que sí que pican", señala. En el caso de encontrarnos con una medusa 'huevo frito', la joven aconseja "estar tranquilos", ya que son "prácticamente inofensivas".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús confiesa que "está muy bien tener respeto y amor por los animales", pero "nos estamos pasando". "Viendo algunos vídeos, parece que le tenemos que hacer una reverencia a una miserable medusa", bromea.