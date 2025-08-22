Miki Nadal 'desvela' qué tipo de novio busca Isabel Forner: "Que sea fiel y..."

El presentador de Zapeando no ha dudado en lanzar un 'dardo' hacía su compañera cuando esta ha confesado que es "tradicional" y que prefiere que su pareja no le sea infiel. "Si la tuvieras...", ha respondido Nadal.

'El Chiringuito' ha salido a la calle para hacer una curiosa encuesta entre los aficionados del Espanyol: si preferían que les fueran infieles o que su equipo bajara a segunda división. Muchos aficionados, como se ve en las imágenes, prefieren la infidelidad, pero, la respuesta cambia al preguntar a una pareja.

Mientras que él afirma que "no hay lugar para esa pregunta", ella tiene claro que prefiere que el Espanyol baje. "Es muy bonito eso", le dice el reportero. "Es una prueba de amor", responde él. El reportero, entonces, le pregunta si se atreve a contestar y él responde: "Lo mismo".

"Qué cuco el señor", afirma Iñaki Urrutia, "espera a que la mujer conteste para quedar bien". "Si llega a decir que prefiere infidelidad le pide ahí mismo que le haga una foto para el Tinder", añade Urrutia.

Miki Nadal pregunta a los zapeadores qué preferirían ellos. "Siendo del Real Valladolid es que ya lo tengo el equipo en segunda", responde Nacho García, "entonces, ya está". Isabel Forner, por su parte, declara que ella es tradicional y prefiere que no le sean infiel.

"A mí el fútbol, muy bien, pero... yo quiero que mi pareja me sea fiel", añade. "Si la tuvieras...", apunta Miki, con malicia. "Qué golpe más bajo, Miki", responde Forner. "Lo malo de todo es que me encanta que me los des", añade Isabel. "Ya sabemos el tipo de novio que busca: fiel y que le de golpes bajos", concluye Miki.