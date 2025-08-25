Ahora

Frente al calor, soluciones

Un perro se cuela en la balda de fruta fresca de un súper para escapar del calor en Colorado

El ingenio canino no tiene límites cuando se trata de combatir la ola de calor. En Aruser@s, muestran el viral del perrete que ha sido descubierto por su dueña escondido en la sección de frutas frescas de un supermercado.

En plena ola de calor, cada quien busca su forma de refrescarse...y este perrete no se ha quedado atrás. En un momento de despiste, el can parece haber encontrado el lugar perfecto para aliviarse del bochorno: la balda refrigerada de frutas y verduras de un supermercado.

Para la colraborado Rocio Cano lo más sorprendente es que logró meterse sin tirar una sola pieza de fruta. "Qué habilidad para entrar sin tirar nada, ¿no?", comentaba asombrada la colaboradora al ver al perrete perfectamente acomodado entre los productos.

Como vemos en el vídeo principal de esta noticia, la dueña localiza finalmente a su mascota y lo saca, entre risas, de su escondite refrigerado.

