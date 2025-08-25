El vídeo de la cómica respuesta de la nieta de Dioni (Camela) se vuelve viral: "¡Harta!"

Dioni, el integrante de Camela, protagoniza un divertido vídeo junto a su nieta de 14 meses que ha provocado carcajadas en plató de Aruse@s. Aquí puedes ver las cómicas preguntas que responde la pequeña.

Uno de los vídeos que más se ha viralizado estos días en redes sociales ha sido el entrañable y espontáneo momento protagonizado entre Dioni, integrante de Camela, y su nieta, quien ya se ha convertido en una auténtica estrella de internet.

Los dos, sentados en el sofá de casa, disfrutan de un momento de compañía cuando Dioni nos descubre los secretos familiares más divertidos. "Dime una cosa, ¿cómo te tiene mamá?", le pregunta Dioni a la peque de 14 meses nada más, a lo que ella responde sin pensar: "¡Harta!".

"¿Y cómo hace mamá cuando duerme?", insiste, a lo que ella genera un gracioso sonido de ronquido, arrancando las carcajadas del propio cantante.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que el Dioni parece "impulsar la respuesta de esta última pregunta", insinuando que hay algo de "entrenamiento" detrás. "¡La pequeña sabe latín, y eso que solo tiene 14 meses!", añade entre risas Tatiana Arús.