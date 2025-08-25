Eva Longoria aprovecha sus vacaciones en Mallorca para jugar al pádel en la academia de Rafa Nadal junto a Maribel Nadal

La actriz Eva Longoria ha compartido en sus redes sociales las imágenes de los mejores momentos de sus vacaciones en Mallorca. Entre ellas destaca este vídeo jugando al pádel en la academia de Rafa Nadal.

Eva Longoria se ha tomado unos días de relax en Mallorca, donde está rodando su última película 'The Last Sunrise'. Por todos es sabido que esta gran estrella de Hollywood es una apasionada de nuestro país y así lo ha demostrado en estas breves vacaciones, en las que ha aprovechado para disfrutar a tope de la isla, como vemos en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s.

La actriz no solo ha disfrutado de la buena gastronomía y las playas, sino también de la compañía de Maribel Nadal, hermana de Rafa Nadal, en la Rafael Nadal Academy. "Aquí estamos viendo cómo ha practicado uno de sus deportes preferidos, que es el pádel", comenta Tatiana Arús en el programa de laSexta.

De hecho, hace poco que ha comprado un equipo de pádel, el 'Eleven Eleven', aunque Alfonso Arús duda de que se le dé demasiado bien esta disciplina. "Bueno, alguna clase también le vendría bien", señala en la misma línea Hans Arús.

"Sí que es cierto que, como iniciación, no está mal", acaba reconociendo el tertuliano.