Iñaki Urrutia alucina con el vestido de Chappell Roan en los Grammy: "Para aguantar el peso tenía que hacer un frío del copón"

La artista estadounidense escogió un arriesgado vestido para acudir a los Premios Grammy: un vestido de seda burdeos que iba colgado de sus pezones.

Este domingo se ha celebrado la 68ª edición de los Premios Grammy 2026. El Crypto.com Arena de Los Ángeles ha acogido la ceremonia, que ha reunido, como es habitual, a los artistas musicales más destacados de todo el mundo.

Muchos artistas han destacado por los rompedores looks escogidos para asistir a la ceremonia. Uno de los outfits más llamativos ha sido el de la cantante estadounidense Chappell Roan. "Decidió colgarse el vestido de los pezones", cuenta Iñaki Urrutia.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la artista lleva un vestido de seda burdeos semitransparente. Cuando llego a la alfombra roja llevaba una capa del mismo tono y tela, pero, al retirarla, dejaba ver el arriesgado escote de su vestido. En la espalda, además, llevaba unos tatuajes pintados.

"Para aguantar el peso del vestido tenía que hacer un frío del copón", señala Urrutia. "Dani, si ganas el Premio Zapping, yo me pongo este vestido en tu honor", comenta Virginia Riezu. "No vamos a ponernos el mismo, elige otro", responde Dani Mateo. "Igual es que estaba húmedo y dijo 'que se seque por el camino'", añade el presentador, en referencia al vestido de Roan.

