VÍDEO | Quique Peinado alucina con las caras del papa ante la metáfora religioso-futbolística de Manolo Lama: "Está pidiendo la hora"

Uno de los momentazos ayer en el Bernabéu con el papa León XIV fue la performance entre lo futbolístico y lo religioso-caritativo narrada por Manolo Lama y Paco González, que los zapeadores analizan en este vídeo.

El encuentro del papa con la comunidad diocesana de Madrid en un abarrotado Santiago Bernabéu tuvo todo tipo de momentazos, entre ellos una performance narrada por Manolo Lama y Paco González en la que combinaban los actos caritativos o religiosos con la pura retransmisión de un partido de fútbol.

"Alguien se siente derrotado, pero encuentra una parroquia abierta. Asistencia perfecta contra la soledad", comentan los periodistas mientras un grupo de jóvenes lo escenifica ante León XIV. "Es como estar jugando al FIFA y que de repente llegue tu madre y lo cambie a Radio María", comenta Virginia Riezu.

"¿Cuántas veces en un show sobre el papel una cosa iba a molar y luego subes y dices 'hostia, espérate'", comenta Dani Mateo, que alucina con las caras del pontífice donde está "pidiendo la hora".

También hubo "gol contra el racismo" gracias a Cáritas y hasta Manolo Lama llegaba a comentar que "Dios está capitaneando esta gesta". "Misericordia en la salida, justicia en el medio, paz en cada una de sus decisiones. Juegan en el mundo, pero se nota que no son de este mundo", añadía Paco González. "Golazo a la mundanidad espiritual", señalaba Lama.

En este punto, María Gómez ve hasta tics en la cara del papa, mientras que Quique Peinado asegura que le dijeron "si parpadeas tres veces, te sacamos".

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