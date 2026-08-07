VÍDEO | Miki Nadal, al ver el 'gender reveal' de una pareja gótica: "Han averiguado que de mayor va a fumar mucho"

La pareja decide celebrar este evento tan de moda, pero, en su caso, han querido darle su propio toque: en lugar de una tarta o un cañón de confeti, han recurrido a un caldero.

Aunque pueda parecer que los góticos no tienen interés en seguir determinadas modas, pero una pareja que forman parte de esta tribu urbana demuestra que, como señala Nacho García, a veces también se suman a algunas "chorradas" que son tendencia.

Un ejemplo de ello son las fiestas de revelación de género o 'gender reveal'. Los protagonistas son, precisamente, una pareja gótica. Pero, como es de esperar, han dado un giro a la celebración para adaptarla más a sus gustos.

Como se puede ver en las imágenes, han incluido un cartel en la parte de atrás con fantasmas, aunque sí que incluyen globos rosas y azules como decoración. Para mostrar el sí su bebé será niño o niña, en lugar de usar una tarta o un cañón de confeti, utilizan un caldero.

La chica echa un líquido en el caldero que comienza a humear. Su pareja, entonces, prende una especie de velas y, al introducirlas en el interior del caldero, el humo se pone de color rosa. Ambos parecen muy felices al saber que tendrán una niña y se abrazan.

"¿Si el humo sale negro significa que la criatura también va a ser gótica?", pregunta Irene Junquera. "Con la humareda que han montado han averiguado dos cosas: que va a ser niña y que de mayor va a fumar mucho", concluye Miki Nadal.

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