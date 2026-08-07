Alberto Rey analiza los estrenos infantiles de la semana en Zapeando: 'La Patrulla Canina' y 'Marsupilami'

Entre dinosaurios, aventuras y criaturas fantásticas, el experto en cine Alberto Rey visita el plató de Zapeando para recomendar a los padres qué películas infantiles llegan a la cartelera esta semana.

Los padres que buscan un plan para entretener a sus hijos tienen nuevas opciones en la cartelera. Alberto Rey, experto en cine, se ha pasado por el plató de Zapeando para analizar los estrenos infantiles de la semana y poner nota a dos películas pensadas para el público familiar.

"Para esos padres que ya no saben a dónde llevar a sus hijos", bromea Nacho García antes de dar paso al especialista, que repasa dos propuestas muy diferentes.

'La Patrulla Canina: la Dino Película'

La primera película analizada es 'La Patrulla Canina: la Dino Película', la tercera entrega de la saga protagonizada por los famosos cachorros. En esta ocasión, los perretes viajan hasta un mundo perdido lleno de dinosaurios, aunque para Alberto Rey la película no busca sorprender, sino cumplir con lo que esperan sus seguidores.

"Consigue lo que pretende", explica el experto, que señala que "no tiene mayor misterio, sobre todo para alguien que haya visto dos minutos de la Patrulla Canina". "Siempre hacen lo mismo y a los niños siempre les parece bien", comenta entre risas.

La valoración de Alberto Rey para esta nueva aventura es de tres estrellas sobre cinco.

'Marsupilami', la comedia infantil que triunfa en Francia

El segundo estreno que analiza el experto es 'Marsupilami', una adaptación del cómic francés protagonizada por una peculiar criatura que mezcla aventura y comedia. La película llega avalada por su éxito en Francia, donde ya la han visto seis millones de espectadores y se ha convertido en una de las comedias infantiles del año.

Sin embargo, Alberto Rey apunta que parte de ese fenómeno tiene que ver con la nostalgia del público francés. "Para un niño español son dos horas en una sala refrigerada y en silencio", bromea el experto, quien aun así, también le concede tres estrellas sobre cinco al filme. "Estas películas son un poco aberrantes para niños de más de ocho años, pero a eso se le llama paternidad", concluye entre risas Alberto Rey.

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