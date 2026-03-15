Alberto Sotillos, al CEO de Easygas: "Lo de que las gasolineras ganen siempre lo mismo es una gran mentira"

El sociólogo Alberto Sotillos responde al CEO de Easygas, quien ha afirmado en laSexta Xplica que las gasolineras ganan "lo mismo cuando el producto está a un euro que cuando está a dos euros". "Si el margen es el del 2%, obviamente, cuanto más suba, tu beneficio va a ser mayor", le responde.

El sociólogo Alberto Sotillos señala la que es, a su juicio, una de las falsedades más destacadas de la noche: "Nosotros ganamos siempre lo mismo, porque el margen es el mismo". La ha pronunciado hace unos minutos en laSexta Xplica el CEO de Easygas, Joseba Barrenengoa, quien intervenía en el programa para defender que los propietarios de gasolineras independientes -que no pertenecen a Repsol, Cepsa (Moeve) o BP- no están especulando con el precio de la gasolina, que se ha disparado en las últimas dos semanas.

El programa de laSexta cuenta con el testimonio de trabajadores, empresarios y expertos del sector para debatir acerca de si las gasolineras están aprovechando la coyuntura de la guerra en Oriente Medio para disparar los precios de los carburantes.

En este contexto, Sotillos destaca que es una "gran mentira" que las gasolineras siempre ganen lo mismo, independientemente de si está a "uno o dos euros" el litro. "Si el margen es el del 2%, obviamente, cuanto más suba, tu beneficio va a ser mayor", explica aplicando matemática básica. "Por lo tanto, lo de que las grandes empresas de gasolineras ganen siempre lo mismo es mentira, están ganando mucho más porque hay unos beneficios 'caídos del cielo'", resume.

El sociólogo apunta también a "los márgenes empresariales" que "en general en España, han recuperado niveles previos a la pandemia", aunque no los salarios, que siguen por debajo, asegura. "Si hay unos beneficios 'caídos del cielo' y unos márgenes empresariales por encima, lo lógico es que se trabajen esos márgenes, porque hay que hacer un reparto, una cobertura social para quienes tenemos que pagar la gasolina a esos precios", reivindica.

El Estado, apunta Sotillos, también está teniendo unos "beneficios extraordinarios" con los impuestos asociados a esos consumos de gasolina. "Por lo tanto, estaría bien que los dos hicieran un esfuerzo: que los márgenes empresariales se controlaran para que los beneficios se devolviera a la ciudadanía y también que hiciera una aplicación el Estado para que esos impuestos se retribuyan invirtiendo en cosas sensatas", demanda.

En este sentido, el sociólogo apunta a dos líneas en las que "habría que trabajar": un transporte público absolutamente gratuito para solventar esta crisis de manera inmediata y que se abran los ojos a las energías renovables: "Seamos lo suficientemente inteligentes para invertir esos beneficios que estamos obteniendo como Estado en energías renovables para ser soberanos e independientes y no depender del estrecho (de Ormuz) ni de nada. Al revés, ser una potencia por una vez en este mundo".

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