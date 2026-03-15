"Clarísimamente es una especulación": una transportista pone el foco en las gasolineras por la subida del combustible

Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio de los combustibles se ha disparado en España. Pero, ¿es a consecuencia de la guerra o las compañías han aprovechado la ocasión? El debate está servida en laSexta Xplica.

Hasta 20 euros más que hace dos semanas. Eso es lo que cuesta a día de hoy llenar nuestro depósito de gasolina o diésel. Los precios de los combustibles se han disparado en España a raíz de los ataques de EEUU e Israel a Irán y el consiguiente estallido de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, algunos expertos apuntan a que los propietarios de las gasolineras han aprovechado la ocasión para sacar rédito económico a la situación. Mientras, los empresarios del sector se defienden y aseguran que no tienen más remedio.

Un debate que se ha trasladado este sábado a laSexta Xplica, donde Sonia Brañas, una transportista que ha notado toda esta subida en su propio bolsillo, lanza una opinión clara sobre la situación: "Clarísimamente es una especulación". "De enero a esta parte nos ha subido el litro de combustible 53 céntimos", explica Brañas, quien señala además que "empezaron a subir con el que tenían ya comprado". "No lo han comprado después", sentencia.

El experto en energía, Carlos Cagigal, también presente en el plató del programa de laSexta, asiente mientras habla la transportista. Mientras, Joseba Barrenengoa, CEO de Easygas, propietario de 20 estaciones de servicio, asegura que "hay un cierto desconocimiento del mercado". Niega que estén especulando con el combustible, aunque apunta a Repsol, Cepsa (ahora Moeve) y BP, las tres grandes empresas (y únicas) que refinan el petróleo que entra en nuestro país. También son propietarias del 50% de las estaciones que hay en España.

"Estas tres grandes compañías también coincide que han sido sancionadas por la CNMC en varias ocasiones: en 2022, cuando la crisis de Ucrania, a Repsol le sancionaron con 20 millones de euros. En el 2015, 20 millones a Repsol y 10 a Cepsa por pactar precios. En 2013, a Repsol y a Cepsa 80 millones, que se llamó el 'cártel del asfalto'. Y en todos estos años, reiteradas sanciones por imponer precios a las estaciones", asegura Barrenengoa, quien sí cree que haya culpables de esta situación. "Sí hay estafadores, sí hay quien aprovecha las coyunturas, pero se llaman como estoy diciendo", acusa.

Las otras 6.000 estaciones de servicio que hay en España están en manos de particulares, como él. "Únicamente nos dedicamos a comprar producto y no lo hacemos de futuros ni a una semana ni la pagamos a 30 días. Esto es una película de indios que no sé de dónde ha salido", dice refiriéndose a Cagigal, quien apuntaba en este sentido la semana pasada en el programa. "Nosotros no somos los especuladores. Cada día, antes de las 11 de la mañana, recibimos las cotizaciones de todos los proveedores. A las 12, hemos cerrado las compras y las hemos pagado para recibir el producto por la tarde. Cada día introducimos en nuestras estaciones el producto que vamos a vender al día siguiente", defiende. "No tenemos margen para poder especular con él", insiste. "Ganamos lo mismo cuando el producto está a un euro que cuando está a dos euros", añade.

Cagigal niega con la cabeza. "Compráis sobre volumen con descuento sobre las distribuidoras. Tal cual lo estás contando hay que matizar, porque no funciona así", asegura el experto en energía. Según explica, "las tres grandes distribuidoras os lo dan con descuento sobre precios de mercado". "Los datos que estás dando no son reales. Y luego tenéis libertad para repercutir esos márgenes dentro de los que tenéis, al alza o a la baja", le contradice.

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