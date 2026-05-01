Alberto Chicote se mete en la cocina de 'La Colina' para demostrar cómo se hace una buena tortilla de patatas: "Con cebolla"

En el nuevo menú preparado por Alberto Chicote destacan los huevos rotos, la tortilla de patatas, las manitas de cerdo rellenas, el pastel de pescado, las croquetas, las tortillitas de camarones o los molletes.

Alberto Chicote se pone la chaquetila y entra en la cocina de 'La Colina' para explicar a las cocineras la nueva carta que ha preparado para el restaurante. Tras una increíble reforma, un salón deslumbrante y una cocina con los fogones a punto, toca poner en marcha la maquinaria y explicar, paso a paso, todos los detalles de los platos que ha preparado el chef.

La cocinera observa cómo el chef prepara una tortilla de patatas "jugosa" y "con cebolla. Uno de los muchos platos que hay en la nueva carta que ha preparado. La rotilla es solo el anticipo de un nuevo menú "muy apetecible".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.