El CEO de Easygas niega que las gasolineras estén especulando con los precios: "Es una película de indios que no sé de dónde sale"

Una transportista denuncia en laSexta Xplica que las gasolineras están especulando con los precios de los combustibles aprovechando la coyuntura de la guerra en Oriente Medio. El CEO de Easygas defiende que ellos no son los responsables y apunta a las grandes compañías. El experto en energía, Carlos Cagigal, asegura que los datos que da "no son reales".

Llenar el depósito de gasolina o diésel se ha encarecido notablemente en las últimas semanas, hasta el punto de que muchos conductores están pagando cerca de 20 euros más que hace apenas quince días. La escalada del precio de los combustibles en España coincide con la tensión internacional derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Mientras algunos especialistas sostienen que parte del sector está aprovechando el contexto para aumentar sus beneficios, los empresarios de estaciones de servicio rechazan estas acusaciones y afirman que la subida responde a factores que escapan a su control. La controversia llega este sábado al debate de laSexta Xplica. Allí, Sonia Brañas, transportista afectada directamente por el incremento del coste del carburante, se muestra contundente al valorar la situación: "Clarísimamente es una especulación".

Según relata, "de enero a esta parte" el precio del litro de combustible ha subido 53 céntimos, y añade que las subidas comenzaron incluso con el producto previamente adquirido: "Empezaron a subir con el que tenían ya comprado". "No lo han comprado después", zanja.

Durante la discusión, el experto energético Carlos Cagigal asiente mientras escucha la intervención de la transportista. Frente a esta postura, Joseba Barrenengoa, CEO de Easygas y propietario de una veintena de estaciones, defiende que existe "un cierto desconocimiento del mercado". Niega que los puntos de venta estén especulando, aunque sí señala el papel de las tres grandes compañías que refinan el petróleo en España -Repsol, Cepsa (ahora Moeve) y BP-, responsables además de aproximadamente la mitad de las gasolineras del país. Barrenengoa recuerda que estas empresas han sido sancionadas en distintas ocasiones por la CNMC.

"Cuando la crisis de Ucrania, a Repsol le sancionaron con 20 millones de euros. En el 2015, 20 millones a Repsol y 10 a Cepsa por pactar precios. En 2013, a Repsol y a Cepsa 80 millones, que se llamó el 'cártel del asfalto'. Y en todos estos años, reiteradas sanciones por imponer precios a las estaciones", enumera. A su juicio, existen responsables claros de los abusos: "Sí hay estafadores, sí hay quien aprovecha las coyunturas, pero se llaman como estoy diciendo".

El empresario subraya además que unas 6.000 estaciones de servicio están gestionadas por propietarios independientes que se dedican "únicamente", asegura, "a comprar producto". "Y no lo hacemos de futuros ni a una semana ni la pagamos a 30 días", afirma. "Esto es una película de indios que no sé de dónde ha salido", defiende, en referencia a los comentarios realizados por Cagigal la semana pasada en el programa de laSexta.

En su defensa, explica el funcionamiento diario del negocio: "Nosotros no somos los especuladores. Cada día, antes de las 11 de la mañana, recibimos las cotizaciones de todos los proveedores. A las 12, hemos cerrado las compras y las hemos pagado para recibir el producto por la tarde. Cada día introducimos en nuestras estaciones el producto que vamos a vender al día siguiente". "No tenemos margen para poder especular con él", insiste, y añade que la rentabilidad no varía con el precio final del combustible: "Ganamos lo mismo cuando el producto está a un euro que cuando está a dos euros".

Sin embargo, el experto en energía muestra su desacuerdo con esta explicación: "Compráis sobre volumen con descuento sobre las distribuidoras. Tal cual lo estás contando hay que matizar, porque no funciona así". A su entender, "las tres grandes distribuidoras os lo dan con descuento sobre precios de mercado", le responde, por lo que cuestiona los datos aportados por el directivo: "No son reales. Y luego tenéis libertad para repercutir esos márgenes dentro de los que tenéis, al alza o a la baja", concluye.

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