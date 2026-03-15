Enrique García, portavoz de la OCU, sobre el aumento del precio de la gasolina: "Los consumidores no somos tontos"

Expertos, empresarios, economistas y trabajadores del sector analizan si las gasolineras están o no especulando con los precios aprovechando la coyuntura de la guerra en Oriente Medio.

No hace falta ser economista para advertir que los precios de los combustibles en España se han encarecido a un nivel inasumible en las últimas dos semanas. Todos los españoles lo hemos notado en nuestro bolsillo: hoy llenar el depósito es hasta 20 euros más caro que hace 15 días. El programa laSexta Xplica analiza las causas con trabajadores del sector, empresarios, expertos y economistas y, mientras algunos atribuyen la subida al contexto internacional por la guerra en Oriente Medio, otros creen que algunas gasolineras han aprovechado la situación.

La transportista Sonia Brañas se muestra tajante al afirmar que están especulando con la gasolina. Por su parte, el CEO de Easygas, Joseba Barrenengoa, defiende al sector negando que las estaciones independientes especulen con los precios, aunque sí apunta a las tres grandes -Repsol, Cepsa (ahora Moeve) y BP-. Según explica, los propietarios de gasolineras como él, que posee una veintena de ellas, no disponen de margen para especular. "Ganamos lo mismo cuando el producto está a un euro que cuando está a dos euros", defiende, un postulado del que se muestra en contra el experto en energía Carlos Cagigal.

El economista Javier Díaz-Giménez señala que "es difícil" determinar en qué punto de la cadena se producen los incrementos, aunque advierte de posibles distorsiones del mercado y reclama la intervención de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), una petición que respalda Enrique García, portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). "Hemos pedido que la CNMC investigue, porque es evidente que el coste de producción de la gasolina que teníamos justo cuando empezó a subir el petróleo no es a un petróleo a más de 100 euros y eso es evidente. Lo entiende todo el mundo sea o no experto", señala.

"Los consumidores no somos tontos, sabemos lo que cuestan los productos y cómo nos los suben de manera inmediata", recalca. El defensor de los consumidores vuelve a referirse a las tres grandes compañías ya mencionadas, que además de ser las únicas que refinan el petróleo en España, son las propietarias de la mitad de las estaciones de servicio de nuestro país. "Pero del otro 50% no son todas pequeñitas", subraya.

Según él, la CNMC tiene que "hacer un análisis de los márgenes y de dónde están los beneficios extraordinarios, que son anticompetitivos y perjudican a todo el mercado".

El sociólogo Alberto Sotillos, presente en el plató, señala la que, a su juicio, es una de las grandes falsedades que se han escuchado en este debate: "Es una gran mentira que los propietarios de las gasolineras ganen siempre lo mismo. Si el margen es del 2%, obviamente, cuanto más suba el precio, tu beneficio es mayor".

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