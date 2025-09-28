La aplaudida afirmación de Alberto Sotillos: "No es que los 'boomers' vivan bien, es que los jóvenes viven mal"

El sociólogo ha realizado esta rotunda sentencia para zanjar el debate sobre una posible brecha generacional y el enfrentamiento entre mayores y jóvenes.

¿Hay una brecha generacional en España? Es la pregunta que han tratado de responder los colaboradores esta semana en laSexta Xplica. Uno de ellos, Alberto Sotillos, ha realizado una afirmación que se ha ganado el aplauso de los presentes.

"No es que los 'boomers' vivan bien, es que los jóvenes viven mal. Intentamos igualar siempre por abajo y no porque entonces seremos nosotros los que subamos y ya no habrá nada para defender", ha sentenciado.

Además, ha señalado que la "participación política es absolutamente esencial porque es de la forma de la que estos 'boomers' han conseguido esos derechos que tienen ahora y que nosotros disfrutamos heredados".

"Tenemos trabas infinitas para la creación de riqueza. Lo acabamos de ver con una joven que quiere montar su empresa y se la llama prácticamente explotadora. Convertimos el debate generacional en un debate entre los propios jóvenes", ha concluido el sociólogo.

