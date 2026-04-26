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Wyoming responde a las palabras de Ayuso sobre la prioridad nacional: "Que diga algo que se asemeja a la humanidad está muy bien"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tildado de "ilegal" dicho concepto, firmado por su propio partido en los pactos con Vox tanto en Extremadura como en Aragón.

Wyoming, en laSexta Xplica

El Gran Wyoming ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, ese concepto de 'prioridad nacional' incluido en los pactos del PP y Vox tanto en Extremadura como en Aragón. Algo que incluso Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tildado de "ilegal".

El presentador de El Intermedio, ante estas palabras, ha reaccionado diciendo que las declaraciones de Ayuso "están muy bien".

"Está bien que de 500 declaraciones que hace tenga una que se aproxime a la humanidad", ha expuesto Wyoming.

Sin embargo, ha realizado un matiz: "Como discrepa tanto, uno no sabe si ante tal consenso ha tenido que hacerlo".

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