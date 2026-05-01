Ahora

En Torremolinos

Así es la nueva carta de 'La Colina' diseñada por Alberto Chicote y el equipo de 'Servicio Secreto'

'La Colina' vive una reforma radical gracias al equipo de 'Servicio Secreto by Chicote', con una cocina completamente renovada y una propuesta gastronómica mucho más cuidada.

Así es la nueva carta de 'La Colina' diseñada por Alberto Chicote y el equipo de 'Servicio Secreto'

La sorpresa es mayúscula en 'La Colina' cuando todo el equipo descubre la espectacular reforma realizada por los agentes secretos de 'Servicio Secreto by Chicote'. Después del caos vivido durante el servicio, el restaurante estrena una nueva imagen y, sobre todo, una carta totalmente renovada diseñada por Alberto Chicote.

Con unas instalaciones remodeladas y una cocina mucho más preparada, el chef presenta uno a uno los platos que formarán parte de esta nueva etapa del restaurante. Entre las nuevas incorporaciones destacan los huevos rotos, la tortilla de patatas, las manitas de cerdo rellenas, el pastel de pescado, las croquetas, las tortillitas de camarones o los molletes, una selección de platos tradicionales con "un toque muy apetecible". "Cosas ricas y reconocibles para el público", resume Chicote.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Koldo y la sombra de la financiación ilegal en el PSOE: admite recibir billetes de 500 y desconocer si están declarados
  2. La importancia de las cámaras del restaurante de Las Rozas para esclarecer el abordaje de Vito Quiles a Begoña Gómez
  3. Exteriores convoca "urgentemente" a la encargada de negocios de la Embajada de Israel por el abordaje a la flotilla
  4. Maniobras evasivas, 4.000 kilos de hachís y una narcolancha de cuatro motores: nueva incautación trepidante en Huelva
  5. Arranca la campaña electoral en Andalucía: Moreno se mantiene su intención de no tragar con Vox ante una Montero arropada por Sánchez y Zapatero
  6. "¡Por el poder de Grayskull!": el lema de He-Man con el que los niños de los 80 y 90 creyeron que ellos tenían superpoderes