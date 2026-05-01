Así es la nueva carta de 'La Colina' diseñada por Alberto Chicote y el equipo de 'Servicio Secreto'

'La Colina' vive una reforma radical gracias al equipo de 'Servicio Secreto by Chicote', con una cocina completamente renovada y una propuesta gastronómica mucho más cuidada.

La sorpresa es mayúscula en 'La Colina' cuando todo el equipo descubre la espectacular reforma realizada por los agentes secretos de 'Servicio Secreto by Chicote'. Después del caos vivido durante el servicio, el restaurante estrena una nueva imagen y, sobre todo, una carta totalmente renovada diseñada por Alberto Chicote.

Con unas instalaciones remodeladas y una cocina mucho más preparada, el chef presenta uno a uno los platos que formarán parte de esta nueva etapa del restaurante. Entre las nuevas incorporaciones destacan los huevos rotos, la tortilla de patatas, las manitas de cerdo rellenas, el pastel de pescado, las croquetas, las tortillitas de camarones o los molletes, una selección de platos tradicionales con "un toque muy apetecible". "Cosas ricas y reconocibles para el público", resume Chicote.

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