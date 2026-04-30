El antes y después de 'La Colina' tras ser reformado por 'Servicio Secreto by Chicote': "Me siento como Melchor, Gaspar o Baltasar"

"La cartelería es otra cosa, la luz es otra cosa... vamos, todo es otra cosa. Ahora tiene un color más agradable, más festivo, pero acogedor", explica Alberto Chicote de la impresionante reforma del equipo de Servicio Secreto en 'La Colina'.

Alberto Chicote acude a Torremolinos, en la Costa del sol, en Málaga, para adentrarse de incógnito en 'La Colina'. Tras conocer lo caótico del servicio y la suciedad de la cocina, Alberto Chicote decide realizar una reforma al establecimiento junto al equipo de Servicio Secreto.

Antes de descubrir el brutal resultado, el exitoso chef reconoce que está muy nervioso: "No sé si estoy más nervioso ahora o cada 31 de diciembre en la Puerta del Sol". "Espero que les guste mucho, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en La Colina", destaca Alberto Chicote, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el antes y el después de La Colina.

"La cartelería es otra cosa, la luz es otra cosa... vamos, todo es otra cosa. Ahora tiene un color más agradable, más festivo, pero acogedor", señala el presentador de Servicio Secreto, que confiesa que le encanta ver tan "felices" a los propietarios y trabajadores de La Colina tras la reforma del local: "Les veo felices y eso que todavía no han visto lo de dentro, que es impresionante".

Y es que el equipo de La Colina se lleva las manos a la cabeza al entrar en el local y ver el impresionante cambio que ha dado. Puedes ver el antes y el después y sus reacciones en el vídeo principal de esta noticia. "He flipado, ha sido un cambio bestial", confiesa Carmen, la propietaria, en el vídeo, donde Alberto Chicote destaca que "todo está nuevo": "Me siento como Gaspar, Melchor o Baltasar".

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