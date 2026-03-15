Carlos Cagigal apunta a las gasolineras por la subida del combustible: "Sabemos que algunas han disparado los precios"

El experto en energía ha señalado que hay "un porcentaje que no está abusando" en referencia a las estaciones de servicio. Además, ha hecho un llamamiento a la calma.

Carlo Cagigal ha estado en laSexta Xplica para hablar del impacto que la guerra en Oriente Medio está dejando en los precios del combustible. "Hay que llamar a la calma", ha afirmado el experto en energía.

"España está repercutiendo el doble la subida en comparación al resto de países de la Unión Europeo. A nosotros no nos afecta el Estrecho de Ormuz. Las importaciones que tenemos son muy residuales, solo llega petróleo desde Irak", cuenta.

En ese sentido, ha explicado: "El petróleo que llega no viene de ahí. Viene de Canadá, de Brasil, de EEUU..."

Además, ha apuntado a una posible especulación de las gasolineras en cuanto al precio del combustible: "Hay algunas que han disparado los precios, pero hay un porcentaje elevado que no está abusando".

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