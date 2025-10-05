El 'Informe Chicote', o cómo Montoro planeó vengarse de Javier Chicote por destapar los tejemanejes de Equipo Económico

laSexta Columna habla con Javier Chicote sobre el informe que habría encargado Montoro a modo de represalia por destapar las actuaciones de Equipo Económico y que era "una vivisección de mi vida económica en prosa y en verso".

En 2017, mientras las cámaras apuntan a Carme Forcadell en el Tribunal Supremo por su participación en la declaración de independencia, en Cataluña los Mossos investigaban a una empresa gasística porque había ampliado una planta de forma presuntamente ilegal. Allí encuentran por casualidad un correo electrónico escrito por un directivo de la gasista Messer Ibérica, que quería una sustancial rebaja en el impuesto eléctrico y, para lograrlo, según ese alto cargo "la vía más directa, como siempre, era pagar a ese Equipo Económico que tenía contacto directo con Cristóbal Montoro".

El sumario incluye las fotos que demuestran que, pocos meses después, directivos de las empresas gasistas consiguieron reunirse con el ministro. La deseada rebaja de impuestos llegó.

laSexta pregunta a Javier Gómez-Ferrer, el abogado de Montoro, que niega que estas actuaciones tuvieran influencia en el exministro y que aquella reunión era como las que tuvo "con un montón de sectores de diferentes ámbitos económicos" que "no tiene la mayor relevancia".

El 'Informe Chicote'

Indagando precisamente en aquellas empresas gasistas los investigadores empezaron a tirar del hilo y encontraron barbaridades como el informe que Montoro habría encargado sobre el periodista de investigación Javier Chicote.

"Ese 'Informe Chicote' es una vivisección de mi vida económica en prosa y en verso en el que sale todo lo que yo he cobrado, de periódicos, de revistas, de universidades, de editoriales, de televisiones, de mi actividad profesional y el objetivo de ese informe es encontrar algo con lo que vengarse de mí, porque he molestado al ministro", afirma el periodista.

En 2017, Chicote había señalado al ministro con portadas en las que destapaba los tejemanejes del despacho de Montoro y por los que el ministro "amenaza al periódico en los pasillos del íbex 35, que nos andemos con ojo, que está vigilante". "Inmediatamente después de que eso ocurriera, alguien encarga que en Hacienda se me investigue", señala.

Entre los mails que descubren los Mossos está la prueba de aquel recado. Un correo donde altos cargos de la administración hablan de investigar al periodista. "Creo que no soy tan importante como para requerir la atención de la unidad de élite de la Hacienda y nada más y nada menos que el director general de la Agencia Tributaria", comenta Chicote.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Los papeles secretos de Montoro' en atresplayer.