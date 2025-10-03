Ahora

"Todo es absolutamente normal"

Habla el abogado de Cristóbal Montoro: "Solo tiene una cuenta bancaria y su vida económica es absolutamente transparente"

laSexta Columna entrevista a Javier Gómez-Ferrer, abogado de Cristóbal Montoro y le pregunta por el hecho de que a los investigadores del caso Montoro les "llame la atención" una amortización acelerada de una hipoteca del exministro.

laSexta Columna entrevista a Javier Gómez-Ferrer, abogado de Cristóbal Montoro y le pregunta por el hecho de que a los investigadores del caso Montoro les "llame la atención" una amortización acelerada de una hipoteca del exministro.

El extenso sumario del 'caso Montoro', que investiga si se utilizó el Ministerio de Hacienda para hacer leyes ad hoc para favorecer a empresas particulares, intenta seguir el rastro del dinero y recorre las propiedades inmobiliarias del exministro de Hacienda. Dos aparcamientos y hasta cuatro casas desde varias en barrios exclusivos de Madrid a un pisito en Benidorm. 

A los investigadores les "llama la atención la cuantía amortizada" de una hipoteca del exministro, teniendo en cuenta sus "fuentes de renta declaradas" y que Montoro pagó casi 350.000 euros en sólo tres años. 

laSexta Columna pregunta al abogado del exministro, Javier Gómez-Ferrer, por lo que dice exactamente la investigación. "Por lo que yo he podido hablar con el señor Montoro, todo es absolutamente normal", afirma.

En este sentido, Gómez-Ferrer defiende que esto "se pondrá de manifiesto en el procedimiento judicial" y que Montoro "solo tiene una cuenta bancaria y su vida económica es absolutamente transparente".

