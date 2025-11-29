Inteligencia artificial para identificar y deportar inmigrantes: así es el perverso uso que hace Trump de la tecnología

Mientras Sam Altman, 'padre' de ChatGPT, tranquiliza a aquellos a los que ofrece criptomonedas a cambio de su iris, el Gobierno de Donald Trump utiliza la inteligencia artificial para identificar y deportar inmigrantes.

[[LINK:INTERNO|||Article|||6929f9e29553b0e43e02ebab|||Sam Altman, el 'padre' de ChatGPT]], imagina un futuro en el que será imprescindible poder diferenciar a las personas de las inteligencias artificiales. Para eso se ha inventado un orbe que registra algo tan humano como nuestro iris.

Es la realidad copiando a la ciencia ficción, en 'Minority Report' los ciudadanos estaban localizados en todo momento por el Gobierno gracias a cámaras que registraban su iris. Lo mismo que ha hecho la empresa de Altman, que ofrecía sus propias criptomonedas a cambio de cederle nuestro iris.

La periodista Marta Peirano explica en el vídeo sobre estas líneas que la premisa principal era que "con una base de datos con el iris de todas las personas del mundo facilitaría que las personas humanas reales pudieran cobrar la renta básica".

Con los anuncios de su compañía, Altman intenta tranquilizar a los que sospechan de sus intenciones, pero en Estados Unidos la inteligencia artificial ya se está usando para identificar y deportar inmigrantes.

En esto juega un papel importante la tecnología bélica de Palantir, que también se usa con población que vive en Estados Unidos. Personas detenidas sin haber cometido ningún delito incluso dentro del equipo del mismísimo fundador de Palantir.

A propósito de esto, el periodista Daniel Iriarte habla de la constante histórica en sistemas que pasan de sociedades abiertas a sociedades autoritarias, donde primero se criminalizan ciertas comunidades para, después de estar ya creado el aparato represivo, "ir a por los enemigos políticos primero y luego al conjunto de la sociedad".

Ante esta cuestión, Francesca Bria, experta en soberanía digital, considera que hay que preguntar a nuestros políticos cómo queremos gobernar y usar la IA: "¿La queremos para sacar a la gente de la pobreza, mejor educación, sanidad pública o para perseguir oponentes políticos, inmigración masiva, vigilancia masiva y control?".

