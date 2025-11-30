El lado "realmente inquietante" de la inteligencia artificial: cuando se usa para decidir quién vive y quién muere

laSexta Columna analiza en este vídeo cómo la inteligencia artificial, especialmente a través de Palantir, se está introduciendo en los gobiernos europeos. Ante esto, Francesca Bria advierte: "Palantir es un problema para la seguridad nacional".

El robot que hace las tostadas, el que pasa el polvo o te ayuda con tu estilismo, todo ello acompañado con inteligencia artificial, es la imagen que las grandes empresas enseñan más fácilmente.

Sin embargo, hay otra que se resisten a mostrar. Al [[LINK:INTERNO|||Article|||6929f9e29553b0e43e02ebab|||creador de ChatGPT, Sam Altman]], le preocupa que su inteligencia artificial se use para matar, pero reconoce que tampoco puede evitarlo.

"Qué mayor poder que el de decidir quién vive y quién muere", señala el periodista Daniel Iriarte, al que el hecho de que se esté dando esta capacidad a algunas empresas privadas le parece "realmente inquietante".

La experta en tecnología [[LINK:INTERNO|||Article|||6929e03ff2d33700070a46a9|||Francesca Bria]] cree que el problema de la IA para la guerra está en empresas como Palantir. Con el rearme europeo, la empresa de Peter Thiel y Alex Karp también está consiguiendo colarse en los gobiernos europeos.

En el vídeo sobre estas líneas, Bria señala que Palantir controla muchos de los datos de población, inteligencia y seguridad, lo que la convierten en "un problema para la seguridad nacional de Europa".

España ha firmado dos contratos con Palantir, en total de casi 17 millones de euros, sobre los que el Ministerio de Defensa no ha querido dar información amparándose en la ley de secretos oficiales. Sobre esto, la periodista Marta Peirano apunta que "todo lo que haga el Gobierno español con Palantir no lo sabremos los ciudadanos, pero lo sabrá Peter Thiel porque ocurre en sus servidores".

Francesca Bria, por su parte, apunta que el verdadero problema no es la tecnología, sino los tecnoligarcas que "gobiernan esta tecnología no por interés público, sino para volverse más poderosos y ricos".

