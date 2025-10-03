Javier Chicote: "Una persona importante del sector de la economía me dijo que Equipo Económico era el plan de jubilación de Montoro"

laSexta Columna analiza con periodistas como Javier Chicote y el propio abogado de Cristóbal Montoro, cómo se produjo la salida del exministro de Equipo Económico y si, como sostienen los investigadores, hubo una venta simulada de acciones.

Ricardo Martínez Rico y su hermano, Felipe, habrían formado parte de la conexión directa entre el Ministerio de Hacienda y las empresas que contrataban a 'Equipo Económico'. "Después de Montoro, son los personajes más importantes", afirma el periodista Javier Chicote.

En el caso de Ricardo, fue secretario de Estado con Montoro. Un hombre tan de confianza del exministro que cuando éste dice dejar Equipo Económico en 2008 para volver al Congreso, se queda al frente del despacho, después de comprar sus acciones a Montoro.

Sin embargo, apunta la periodista Carlota Guindal, "lo que explican los investigadores en sus informes es que él no vende sus acciones por su precio real, sino por un precio que ni siquiera a nivel Hacienda tuvo que pagar, porque no se consideraba un incremento patrimonial".

El abogado de Montoro, Javier Gómez-Ferrer, asegura a laSexta Columna que "la operación fue absolutamente normal" y sostiene que el sumario "está completamente plagado de conjeturas" y que la sospecha de una venta simulada "es una más".

Chicote, por su parte, señala que "una de las hipótesis de la investigación es que su hermano o incluso alguno de los socios pudieran estar ejerciendo algo así como de testaferros".

De hecho, el periodista afirma que "una persona importante del sector de la economía de este país me dijo en su momento, cuando destapé este tema, que Equipo Económico era el plan de jubilación de Montoro".

