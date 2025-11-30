Del feminismo a Greta Thunberg: los "anticristos" del tecnoligarca Peter Thiel, fundador de PayPal

laSexta Columna analiza en este vídeo cómo lo 'woke' se ha convertido en el principal enemigo para muchos tecnoligarcas como Peter Thiel, cuya estrategia es calificar de "anticristo" a todo lo que suponga un obstáculo para sus ambiciones.

Desde hace tiempo, las multinacionales tecnológicas apenas controlan sus contenidos la excusa de la 'alarma antiwoke', pues como apunta el periodista Daniel Iriarte "para muchos de estos tecnoligarcas, lo woke representa lo peor de lo peor, todo lo que obstruye sus proyectos tecnodistópicos".

Los nuevos magnates de la tecnología digital, como Peter Thiel, odian todo lo que suena a luchar por los derechos de las mujeres. Sin embargo, uno de los hombres más ricos del planeta propaga teorías sobre el que para él es el verdadero mal del mundo: el "anticristo" Greta Thunberg.

Marta Peirano, periodista, apunta en el vídeo sobre estas líneas que una de las preocupaciones que tienen tanto Thiel como el resto de tecnoligarcas es que "una vez hayan acumulado todo el poder y hayan destruido la democracia, se enfrenten a un levantamiento popular".

Ante esto, Peirano señala que su intención es "crear un relato donde lo bueno y lo malo esté claramente decidido", en el que "sus ambiciones son lo bueno y todo lo demás, todo lo que es un obstáculo para sus ambiciones, es el anticristo". "A veces el anticristo son los sindicatos y a veces Greta Thunberg y a veces es la regulación en general como concepto", añade.

