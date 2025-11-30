Francesca Bria, a favor de regular el poder de los tecnoligarcas en Europa: "Si no puedes implementar tus leyes, has perdido tu soberanía"

Tras las tensiones entre Donald Trump y China por Tik Tok en Estados Unidos, laSexta Columna a los expertos si debería hacer Europa algo similar con el poder de los tecnoligarcas y sus empresas. Sus reflexiones, en este vídeo.

El que pretende [[LINK:INTERNO|||Article|||6929f2bade063c000774e034|||controlar Tik Tok en Estados Unidos, Larry Ellison]], que ha llegado a ser la primera fortuna del mundo, es muy cercano a Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí ha ofrecido lecciones de armamento para ganar la guerra, desde bombas y tanques, hasta Tik Tok, otra arma más que su ejército ya utiliza.

Para controlar el poder de Tik Tok en Estados Unidos, [[LINK:INTERNO|||Article|||68c811b6877cb0e4aaa99898|||Donald Trump ha obligado a la red social china a cumplir sus normas]]. O el algoritmo le obedece, o no hay negocio en su país.

Ante esto, surge una pregunta: ¿Debería la Unión Europea hacer algo similar e intervenir el poder de los tecnoligarcas y sus empresas?

Francesca Bria, una de las personas más influyentes en el sector tecnológico mundial, explica en el vídeo sobre estas líneas que "Europa es 80% dependiente de tecnología ajena": "Todas las tecnologías que usamos, la nube, la inteligencia artificial, las redes sociales, los teléfonos móviles, están todas controladas y son propiedad de grandes empresas tecnológicas localizadas en los Estados Unidos", añade.

Por esto, la experta afirma que "si en un continente no puedes implementar tus propias leyes significa que has perdido tu soberanía", que según ella "ha sido privatizada por tecnoligarcas que van contra los intereses europeos".

Para Francesca, Europa debería ser férrea con los tecnoligarcas con una legislación que les ponga límites, y una parte de esto serían las leyes antimonopolio. Además, el periodista Daniel Iriarte señala la importancia de tener "herramientas soberanas", una infraestructura digital "que podamos utilizar sin depender de Estados Unidos o China".

En este sentido, hace sólo unos días [[LINK:INTERNO|||Article|||691ee074511f480007a34c6e|||la justicia española multaba a Meta]], la empresa de Mark Zuckerberg, con más de 600 millones de euros por competencia desleal a medios de comunicación locales.

