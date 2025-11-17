Este domingo, en Salvados, Gonzo se infiltra en el equipo de donaciones y trasplantes del Hospital Vall d'Hebron

Gonzo viaja a Barcelona para visitar la "joya de la corona" de la sanidad pública en España y entrevistar para Salvados a los profesionales que trabajan en el Hospital Vall d'Hebron. El próximo domingo, en laSexta.

El Hospital Vall d'Hebron es, además de la "joya de la corona" de la sanidad pública en España, el mayor complejo sanitario de Cataluña: un campus hospitalario público que reúne varios centros con alta especialización y un modelo organizado por áreas de conocimiento para atender patologías complejas. Atiende a más de 430.000 personas, cuenta con miles de profesionales y es un referente en investigación (con numerosos ensayos clínicos) y en docencia médica.

Hasta allí se desplaza Gonzo en el programa de Salvados que se emitirá el próximo domingo en laSexta para descubrir desde dentro cómo funciona el laureado equipo de donaciones y trasplantes y conversar con algunos de sus mejores profesionales, como puede verse en el avance que mostramos en el vídeo sobre estas líneas.

En él, las cámaras del programa asisten a la preparación de una operación de trasplante bipulmonar. "Yo tengo mucho miedo en todas las cirugías, mucho miedo", reconoce uno de los cirujanos entrevistados. "Si no tuviera miedo, no podría hacer bien una cirugía. Es lo que nos mantiene alerta", añade.

En esta temporada de Salvados

Esta temporada de Salvados arrancó con un maestro de ceremonias inconfundible con motivo del vigésimo aniversario de El Intermedio: El Gran Wyoming. Tras su apertura, el programa ha ido sumando invitados de renombre, entre ellos Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina, reafirmando su apuesta por voces con mirada propia. Recientemente, Gonzo también ha entrevistado a Víctor Manuel.

El espacio también ha viajado en el tiempo para aliviar algunas heridas aún abiertas de la historia reciente de España: el accidente del Alvia en 2013, la misteriosa deserción de varios boinas verdes de la COE en 1994 o la ejecución de Xosé Humberto Baena en los estertores del franquismo.

Además, Salvados ha puesto el foco en el casi desconocido Caso Goodyear en nuestro país y se ha adentrado en el mundo de las estafas telefónicas, donde cada llamada puede esconder una trampa.

En el último programa, Salvados ha repasado la actualidad política de la mano de Aitor Esteban y Oriol Junqueras.

