Gonzo, tras la respuesta de Junqueras sobre que Rufián sea el político mejor valorado: "Igual 'cuando sean independientes' él ya se le ha ido"

Aitor Esteban y Oriol Junqueras continúan analizando y diseccionando en Salvados la presente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y, tras dar ellos una valoración numérica al presidente por su gestión -que se lleva un "generoso" 6"- llega el turno de conocer qué opina la sociedad.

Una encuesta de Gesop señala que la ciudadanía apenas le da un 3,9. Algo que también llama poderosamente la atención de este estudio es el que el líder más valorado por los españoles sea un catalán independentista compañero de partido de Junqueras: Gabriel Rufián. Aunque eso sí, tampoco llega al aprobado.

"Señor Junqueras, ¿a usted qué le parece que un independentista catalán sea el político, ahora mismo, mejor valorado por los españoles?", le lanza Gonzo al presidente de ERC. "Es una demostración de que la independencia de Cataluña hay mucha gente que la entiende perfectamente", responde sin dudar.

El presentador no tiene tan claro que sea ese el aspecto que más han premiado los españoles. "Seguramente no solo por eso, pero entiendo que también por eso. [...] Estoy convencido de que, cuando seamos independientes, nuestros políticos seguirán siendo muy apreciados por parte de la sociedad española", insiste.

La "lista unitaria plurinacional"

Gonzo le recuerda que Rufián lazó la idea de conformar una "lista unitaria plurinacional" con el fin de alejar a Vox de un hipotético acceso al Gobierno, algo que contó con un amplio respaldo de los votantes de izquierda, según las encuestas. En concreto, un 60 %. "Igual, 'cuando sean independientes', Rufián ya se le ha ido. No sé si le da miedo eso", le dice el periodista, recogiendo las declaraciones que acaba de hacer Junqueras.

"Nosotros estamos de acuerdo en que haya listas, por ejemplo, en las elecciones europeas, porque la circunscripción es única. En nuestro caso, con Bildu y con el BNG, en las elecciones europeas, y con otras formaciones políticas. Pero, cuando la circunscripción no es única, es una propuesta que tiene mucho menos sentido", argumenta, poniendo de manifiesto que en este aspecto, no está de acuerdo con el portavoz en el Congreso de su formación política.

"¿Le preocupa que Rufián decida dar un paso para liderar esa idea que tuvo deuna lista unitaria para evitar que PP y Vox se puedan hacer con el Gobierno de España?", pregunta el periodista. Junqueras es rotundo: "Le aseguro que no me preocupa en absoluto".

Aitor Esteban también comenta estas valoraciones de la encuesta de Gesop y destaca que provienen de "un público muy variado y de colores muy diferentes", lo que explica que las puntuaciones generales no sean altas. Aun así, subraya que es llamativo que, siendo una encuesta nacional, destaque alguien con su perfil, aunque sí que le encuentra una explicación: "Tiene un público que no es solo nacionalista; tiene un público que es la izquierdaespañola, con la que le ven muy reflejado".

Tras recordar junto al político vasco algunos de los consejos y regañinas que en su día le dio el presidente del PNV al joven Rufián -quien, todos coinciden en señalar, ha tenido una gran evolución en su forma de comunicar en política- Gonzo insiste en el dato: "En esa misma encuesta, el 60% de los electores que se consideran de izquierdas votaría a la lista unitaria plurinacional de la que hablaba Gabriel".

Junqueras ironiza: "Pues seguro que esto se traducirá en algún tipo de propuesta por parte del PSOE para hacer listas conjuntas con Sumar y Podemos". Para eso, mejor que no les llamen a ellos, confirma: "Es que no tiene ningún sentido que Esquerra Republicana de Catalunya se presente fuera de Cataluña o fuera de los Països Catalans. Sería un poco raro".

