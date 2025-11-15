Vigo da el pistoletazo de salida a la Navidad con 12 millones de luces LED iluminando la ciudad

Los detalles La ciudad gallega ha realizado como cada año un evento espectacular para el que han tenido que limitar el aforo en la Porta do Sol a 7.000 personas.

Vigo ha iniciado la Navidad con el tradicional encendido de luces, un evento que se ha convertido en una atracción turística bajo la dirección del alcalde Abel Caballero. Este año, el espectáculo ha atraído a numerosos visitantes, llenando hoteles y reuniendo a más de 120 periodistas acreditados, aunque el aforo se limitó a 7.000 personas. La ciudad gallega brilla con 12 millones de luces LED, destacando un gigantesco árbol en la Porta del Sol. El evento, que contó con música de artistas como John Lennon y Mariah Carey, marca el comienzo de la Navidad, según Caballero, para todo el planeta.

Vigo ya ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad. A una época que en la ciudad gallega siempre es especial. Que lo es por lo que significa y por lo que trae consigo. Porque Abel Caballero, alcalde vigués, ha vuelto a hacer del encendido de las luces un espectáculo.

Para el que ya hay hasta hoteles completos. Porque así es el encendido de las luces de Vigo. Porque así es todo en una ciudad que ya cuenta con un imponente y gigantesco árbol en la Porta del Sol. Uno que ya está totalmente iluminado.

Como también lo están las calles de la ciudad viguesa. Son un total de 12 millones de luces LED las que desde ya están encendidas en Vigo y que continuarán así durante los próximos meses.

Tal ha sido el evento en Vigo, el encendido de las luces, que incluso el cielo ha dado un respiro a la ciudad gallega con la lluvia en pausa en un evento que se ha convertido en único. En uno que es ya una atracción turística de los vigueses.

Y es que Caballero lo tiene claro. "Todo el planeta inicia su Navidad cuando Vigo enciende las luces", ha afirmado. Ha dicho sobre un acto en el que el aforo se ha limitado a 7.000 personas y en el que estaban acreditados más de 120 periodistas. Entre las canciones que se han escuchado, ha habido temas de John Lennon, Mariah Carey, Ozuna, Elton John, Sting y Dmitri Shostakovich.

