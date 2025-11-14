EEUU anuncia una gran operación militar para "expulsar a los narcoterroristas" en plena tensión con Venezuela

¿Qué están diciendo? El secretario de Guerra ha anunciado la "Operación Lanza del Sur". Una misión, dice, que "defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

El Pentágono ha anunciado la operación militar 'Lanza del sur' para expulsar a los llamados "narcoterroristas" del hemisferio occidental. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la misión en redes sociales, destacando que busca proteger a Estados Unidos de las drogas. La operación es liderada por un grupo de trabajo conjunto y el Comando Sur, responsable de las operaciones en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Este anuncio coincide con la llegada a la zona del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe, aumentando el despliegue militar frente a Venezuela. La Casa Blanca considera ilegítimo al presidente Nicolás Maduro y ha destruido varias embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.

El Pentágono ha anunciado una operación militar, bautizada como 'Lanza del sur', para expulsar a los "narcoterroristas" del hemisferio occidental. El anuncio lo ha hecho, a través de sus redes sociales, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un contexto de ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas y de creciente tensión con Venezuela.

"El presidente Trump ordenó tomar medidas y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur", anunciaba Hegseth este jueves en la red social 'X', donde añadió: "Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente". "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y lo protegeremos", añadía.

Hegseth no ha dado detalles sobre el operativo, más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, según recoge la agencia Efe, que apunta que el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el nutrido despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe, frente a la costa de Venezuela, desde este verano.

El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaavionesmás grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca tacha de "ilegítimo" y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, matando a unas 70 personas. Washington asegura que esas lanchas transportan fentanilo a EEUU.

El último de estos ataques contra esas supuestas narcolanchas lo anunció el propio Hegseth hace tan solo unos días. Según indicó, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo sendos ataques "letales" contra dos embarcaciones que transportaban estupefacientes, cuyos seis tripulantes murieron.

