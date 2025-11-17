Aitor Esteban, sobre su primer encuentro con Miguel Tellado: "Nos gritó 'sois como ETA' un tipo que no conocía y luego pregunté que quién era ese"

"¿Miguel Tellado es un obstáculo para que el PNV se pueda llegar a entender con el Partido Popular?", pregunta Gonzo a Aitor Esteban en este programa de Salvados. Su respuesta es clara y contundente.

La pantalla del aula que hoy acoge a los profesores Aitor Esteban y Oriol Junqueras, dos mastodontes de la política, además de a Gonzo, el director de Salvados, vuelve a encenderse en esta entrevista a dos que ofrece el programa de laSexta, en la que ambos líderes analizan la legislatura de Sánchez además del devenir de la política nacional y los casos de corrupción que han salpicado a PP y PSOE en los últimos años.

"Yo creo que el PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país. Los aprovechateguis quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. El que no ha podido acreditar que el palacete era suyo ha sido el PNV. Y, como no lo ha conseguido por la vía judicial, recurre al chantaje de un Gobierno débil como es el de Pedro Sánchez. Es miserable y es asqueroso", dice Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, en este vídeo que muestra el periodista a sus entrevistados.

Aitor Esteban, sobre Miguel Tellado: "Un tipo que te llama miserable y asqueroso no pone las cosas fáciles"

Gonzo lanza una pregunta al presidente del PNV: "¿Miguel Tellado es un obstáculo para que el PNV se pueda llegar a entender con el Partido Popular?". "Hombre, un tipo que te llama miserable y asqueroso, no es que ponga las cosas fáciles, ¿verdad?", reconoce.

Ya lo advertía el propio Esteban hace unos minutos en el programa: según su opinión, el clima de crispación que generan hoy en día algunos políticos y su forma de comportarse atacando a lo personal puede generar heridas difíciles de sortear cuando se tiene que negociar.

La primera imagen de Tellado que tuvo Aitor Esteban

El primer encuentro entre Tellado y Aitor Esteban tampoco fue demasiado agradable, recuerda el vasco: "Yo a este hombre lo conozco, cuando bajo de la tribuna ese día, el día de intento de investidura, que sabía que no iba a salir de Feijóo: 'Sois Bildu, sois como ETA, sois lo mismo'. Me giro y veo a un tipo que no conocía, que luego pregunté: '¿Quién es este?'. Tellado", rememora.

"Hay gente que piensa que la política es pura fachada y que como estamos además en la época digital, lo importante es insultar a los demás, deshumanizar a los demás y 'yo escribo para los míos'", lamenta Esteban. Para el, la política no es eso. "No se están haciendo un favor, porque luego todas esas cosas tienen consecuencias", vuelve a avisar.

"Desde luego, no es un hombre que ponga las cosas fáciles", insiste, aunque tiene la esperanza de que tenga "una transformación divina". "De un día para otro suelen suceder", asegura.

