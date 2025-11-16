Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"

¿Por qué es importante?Gonzo reúne a Junqueras y Esteban, dos veteranos de la política, para analizar la estabilidad del Gobierno de Sánchez y el clima actual, con el auge de la extrema derecha y los recientes casos de corrupción.

Gonzo reúne a dos veteranos de la política: el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el del PNV, Aitor Esteban, en un aula de universidad que sirve de plató para el programa de hoy. El escenario elegido para el encuentro por el equipo de Salvados no es casual: ambos son también profesores, aunque el primero de ellos no puede recuperar este espacio en calidad de docente porque, asegura, el Tribunal Supremo lo considera "demasiado peligroso" para volver a impartir clase. Para él, es la prueba de que "la ley de amnistía sigue sin cumplirse".

La conversación se produce en un momento de máxima incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Esteban, prudente pero crítico, afirma que no tiene demasiado claro que la legislatura de Sánchez dependa de sus apoyos para sobrevivir. "No hay más que ver lo que está haciendo", apunta.

Gonzo recurre a la hemeroteca para recordar los primeros pasos de ambos en el Congreso. Junqueras evoca cómo Sánchez le dijo que tenían que hablar cuando el catalán salió de prisión y entró en el Hemiciclo, palabras que -revela- han marcado sus encuentros desde entonces.

Esteban, por su parte, rememora sus primeras sesiones de hace más de dos décadas, cuando el uso de los pinganillos aún no estaba normalizado. Hay cosas que, coinciden, han cambiado "para bien", pero no todas: el clima político es hoy más "cutre", lamenta Esteban, que señala directamente a partidos y a políticos que considera responsables. "Ya se pierden todas las vergüenzas, esto no es digno", afirma, advirtiendo de que "este tipo de cosas crean heridas personales y para llegar a acuerdos en políticas, luego pesan mucho".

"Bloqueo" y "precampaña electoral

A pesar de que sus partidos sostienen actualmente al Ejecutivo, este repaso sirve a Junqueras para cargar contra decisiones recientes del Ejecutivo. Recuerda que España "ha decidido gastar 11.400 millones más en armamento, pero el Congreso nunca lo ha aprobado", señalando las posibilidades que ofrecen las modificaciones presupuestarias sin votación parlamentaria. Esteban va más allá y habla de un "bloqueo institucional" cuya única salida clara sería "una moción de censura"... siempre que Vox no entrara en la ecuación, matiza. Algo que hoy es irremediable, dado los números.

Eso sí, ambos creen que Sánchez intentará agotar la legislatura. "Ayudaremos a que haya mayorías y se gobierne, pero falta que el PSOE quiera gobernar y cumplir los compromisos", afirma Junqueras. Por su parte, Esteban dice que no están "aquí" para "apoyar al Gobierno solo por apoyarlo". "Gobernar sin poder aprobar leyes es un problema".

Aitor Esteban cree que hay un "bloqueo institucional" cuya única alternativa es "una moción de censura": "Sánchez se aprovecha de VOX"

El posible adelanto

Sobre un posible adelanto electoral, Junqueras está convencido de que Sánchez "hará todo lo posible" por agotar la legislatura: "Si yo fuese él, también lo haría". Ambos reconocen, sin embargo, que la tensión entre quienes sostienen al Ejecutivo crece día a día. El ejemplo más claro es la amenaza de Junts de bloquear la actividad parlamentaria, algo que Junqueras interpreta más como un gesto de cara a la opinión pública que como un movimiento real: "Queda muy bien ante los medios, pero el día a día obliga a actuar de manera responsable". Aun así, admite que, aunque "para la sociedad catalana es inimaginable" una moción de censura con Junts, a veces ocurre lo impensable.

Esteban insiste en que el Gobierno está instalado en una "precampaña electoral" y arremete con dureza contra la reciente propuesta de "constitucionalizar el aborto". A su juicio, se trata de "un engaño a todas las mujeres" y un simple intento de "agitar una bandera".

Gonzo, ante la presencia de dos docentes, no puede evitar pedir una nota para el Ejecutivo de Sánchez. "Soy tan generoso que va a parecer que lo hace mejor de lo que lo está haciendo", bromea Esteban, que termina sumándose al 6 de Junqueras para sorpresa del líder de ERC.

Pero su tono cambia al valorar a Grande-Marlaska: "Si me pregunta por el caso Zabalza, le pongo un cero. Es una auténtica vergüenza que no se conozca qué pasó", denuncia, aunque en otros aspectos, estaría más que aprobado.

Gabriel Rufián, el favorito

Ni Sánchez ni el líder de la oposición, ni siquiera ningún miembro del Gobierno, son quienes reciben las mejores valoraciones de la ciudadanía. Paradójicamente, quien sale mejor parado en esta encuesta realizada a nivel nacional es el independentista Gabriel Rufián, portavoz de ERC . "Cuando seamos independientes nuestros políticos seguirán siendo apreciados por la sociedad española", celebra Junqueras.

No obstante, el dirigente republicano no parece encontrar tanta sintonía en propuestas como la de una "lista unitaria plurinacional" para concurrir junto a otros partidos y evitar que Vox llegue al Gobierno en las próximas elecciones. Entre risas, él y Esteban recuerdan los orígenes de Rufián en política, incluidos algún consejo y alguna regañina del veterano diputado vasco.

¿Un gobierno del PP con VOX o en solitario con Isabel Díaz Ayuso al frente? las respuestas de Junqueras y Esteban al dilema que plantea Gonzo

"¿Qué prefieren, que se pueda llegar a un gobierno de Partido Popular con Vox o un gobierno en el que solo esté el PP, pero teniendo al frente a Isabel Díaz Ayuso?", les plantea el periodista. Oriol Junqueras decantarse por alguna de ellas y argumenta que lo que realmente "rompe España" no son debates lingüísticos o cuestiones de financiación, sino tragedias mal gestionadas, como los 229 fallecidos en Valencia, y la corrupción "sistémica" en los gobiernos del PP y del PSOE, mencionando también la situación de la sanidad pública en Madrid. Para él, ninguna de las alternativas propuestas es válida.

Aitor Esteban coincide en su incomodidad: las opciones no le agradan, aunque garantiza que el PNV seguirá presente "esté quien esté en el Gobierno español", afirmando que no teme ninguna circunstancia y que su partido afrontará lo que venga.

Las líneas rojas

La pregunta inevitable -qué tendría que pasar para que ERC y PNV dejen de sostener al PSOE- queda suspendida sobre los escándalos recientes que sobrevuelan al partido. "Vamos a ver en qué acaba el tema de Ábalos, pero hay grabaciones que son demoledoras", advierte Esteban, que aprovecha para criticar la deriva hacia la judicialización de la política: "Fue un error por parte de Rajoy y lo sigue siendo por parte de Feijóo". Junqueras aporta una reflexión acerca de la corrupción tras lo ocurrido con Santos Cerdán: "La mayoría de mis compañeros de cárcel eran del PP".

Tampoco pasa desapercibida la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado. Esteban la califica de "un circo que estuvo mal preparado por el PP" y sostiene que el presidente "los acabó toreando a todos". Cree que el caso de Begoña Gómez se está "estirando como un chicle" y que "lo que está haciendo el juez Peinado es sorprendente". Junqueras, por su parte, se muestra molesto al recordar cómo quienes "aplaudían" cuando a ellos les tiraban "fango" ahora "se quejan de que se lo tiren a ellos".

Las memorias del emérito

Con las memorias del rey emérito recién salidas del horno, Oriol Junqueras desvela su opinión sobre ellas, en especial, el pasaje en el que Juan Carlos habla del 23F, y contextualiza, como historiador, la trayectoria de los Borbones en el trono: "Cuando habla de tres golpes en uno, copia lo que su abuelo explicaba de los tres golpes en uno del 13 de septiembre del 23, de 1923". Para el presidente del PNV, el emérito está contando "su cuento", pero cree que aún hay mucho por desvelar de lo que ocurrió aquel día y del papel del monarca en el golpe de Estado.

Esteban habla también de Felipe VI y apunta que está "a un nivel superior que su padre", aunque lo percibe "un tanto hierático". Junqueras, por su parte, contextualiza históricamente los golpes de Estado en la monarquía y explica la distancia de ERC con las audiencias reales, defendiendo la coherencia republicana de su partido.

En ese contexto, Gonzo introduce el auge de la extrema derecha, especialmente en Cataluña. Junqueras analiza el papel de Aliança Catalana y afirma que el partido "no tiene nada de independentista": "Si el Estado español y sus servicios secretos diseñaran una herramienta para debilitar el independentismo, se parecería mucho".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.