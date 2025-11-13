Ahora

Las dos congresistas republicanas que mantienen en vilo a Trump: podrían provocar la publicación de miles de archivos del caso Epstein

El contexto En los últimos documentos conocidos, Epstein decía que Trump pasó "horas" en su casa con una de las víctimas de su red de abuso a menores.

Las congresistas republicanas, Lauren Boebert y Nancy Mace, junto a Donald Trump y Jeffrey Epstein.
La última publicación de documentos relacionados con el caso Epstein, preocupan, y mucho, a Donald Trump. Esta semana, los demócratas sacaron a la luz correos en los que habla claramente de su relación con el presidente de Estados Unidos y asegura que pasó "horas" en su casa con una de las víctimas de abusos sexuales de su red.

Concretamente, son dos congresistas republicanas las que podrían permitir que se desclasifiquen 300.000 nuevos documentos sobre el caso que atenaza al presidente. Ellas son Lauren Boebert y Nancy Mace. Las congresistas no son solo conservadoras, sino que forman parte del movimiento MAGA.

Ahí se abre una brecha con el líder de su partido, ya que ambas apuestan por la transparencia. Si suman sus firmas a las de los demócratas, se desvelarán todos los secretos de una trama que apunta directamente a Trump.

En los correos conocidos esta semana, el magnate y pederasta tilda a Trump de "perro", "mujeriego" y "corrupto". Epstein presume de conocerlo muy bien y dice que sabía "lo sucio que es Donald".

Tanto tiempo compartió con Trump que a un periodista del 'New York Times' le ofreció en 2015 fotos de "Donald" y chicas en bikini en su cocina. Según dicen esos archivo, Trump se quedaba tan embelesado con las mujeres que llegó a chocarse con un cristal cuando salía a verlas en la piscina.

En los emails, que están plagados de referencias amistosas y de colegueo con tintes machistas, Epstein llega a contar que le "pasó" a una expareja. "A mi novia de 20 años se la di a Donald dos años después", relata.

Los textos apuntan a que se entendían bien. De hecho, el pederasta Jeffrey Epstein incluso alardeaba de las intimidades que guardaba de él, hasta el punto de afirmar que era él quien podía hundir al actual presidente de Estados Unidos, y no los demócratas o sus rivales políticos.

El miércoles, Donald Trump se defendió de estas acusaciones en su red social Truth. Aseguró que la publicación de esos correos era una campaña de los demócratas para tapar su mala gestión con el cierre del gobierno.

