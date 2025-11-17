Oriol Junqueras: "Lo que rompe España es que haya 229 muertos en Valencia y el gobierno del PP no dé el aviso hasta que están todos muertos"

Además, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, responde en Salvados a Isabel Díaz Ayuso tras la crítica de la presidenta de la comunidad de Madrid a quienes usan las lenguas cooficiales, llamándoles "catetos".

En la última entrega de Salvados, Aitor Esteban y Oriol Junqueras se sientan con Gonzo para desgranar el momento político actual y el clima que rodea al Gobierno central. Con la posibilidad de un adelanto electoral planeando sobre la conversación y la incógnita de si Pedro Sánchez llegará o no al final de la legislatura en 2027, el presentador les lanza una pregunta incómoda: "¿Qué prefieren, que se pueda llegar a un gobierno de Partido Popular con Vox o un gobierno en el que solo esté el PP, pero teniendo al frente a Isabel Díaz Ayuso?".

Junqueras rechaza de plano elegir entre esas dos alternativas y justifica su postura con dureza, apuntando hacia lo que, en su opinión, constituye el verdadero problema del país: "Lo que rompe España no es que se hable catalán en el Congreso ni que intentemos arreglar la financiación de los hospitales, lo que rompe a España es que haya 229 muertos en Valencia y que el gobierno del PP no dé el aviso hasta que ya están todos muertos".

El líder de ERC continúa ampliando su crítica: "Lo que rompe a España es la corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda de Montoro o la corrupción de los secretarios de organización del PSOE". "Todo esto sí que rompe España y, por lo tanto, no, no voy a elegir entre las dos opciones que usted me ha dado, porque es evidente que ninguna de las dos es satisfactoria para nadie, porque todo el mundo sabe cómo funciona el sistema sanitario, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid", añade.

Esteban, por su parte, tampoco muestra entusiasmo ante los escenarios planteados. Reconoce que "así, en principio", no le "hacen nada de gracia", aunque deja claro que el PNV no piensa retirarse del tablero político: su formación seguirá "estando ahí": "Vamos a seguir estando esté quien esté en el Gobierno español". Y remata con tranquilidad: "A mí no me asusta ninguna situación. Si tiene que venir algo, que venga. Ya estaremos ahí".

Los "catetos" de Ayuso

En otro momento del programa, Gonzo recupera unas declaraciones recientes de Isabel Díaz Ayuso, proyectándolas para ambos invitados. En ellas, la presidenta madrileña arremetía contra el uso de las lenguas cooficiales: "Dicen de catetos, ¿saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que, por favor, en el País Vasco te llamen Ion, porque si no te quedas fuera del sistema, del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Y eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales".

"Cateto es tener un consejo de Gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Eso sí que es cateto. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Eso es lo más cateto. Cateto es no defender la lengua de Cervantes con 600 millones de personas que hablamos esa lengua de más de mil años de cultura en español", continuaba.

Ayuso continuaba reivindicando la comunidad que dirige: "¿Y saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a huir de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas; pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad".

Las imágenes provocan una reacción inmediata en los entrevistados. Esteban no puede contener la risa: "Bueno, es lo fácil. 'No hables de lo tuyo, habla contra los otros'". El líder del PNV acusa a ese discurso de alimentar la confrontación: "Desde ese nacionalismo exacerbado español, lo que se utiliza es la realidad catalana y la realidad vasca como elemento catalizador alrededor de unas ideas o para utilizarlo para combatir a la oposición, que es una utilización burda buscando más el enfrentamiento que el encuentro".

Isabel Díaz ayuso hace oposición a Feijóo, según Junqueras

Junqueras incluso sugiere que el mensaje de Ayuso podría tener un destinatario interno dentro del Partido Popular: "¿Es posible que cuando habla en estos términos, más que querer criticar a Cataluña y a Euskadi, lo que esté haciendo es oposición a Feijóo?". Y va aún más lejos, especulando sobre la tensión interna en el PP: "¿Es posible que tenga suficiente fuerza para hacerle la vida imposible a Feijóo, pero le sea imposible ser algún día la candidata del PP porque sean sus compañeros los que nunca acepten que sea la candidata del PP en unas elecciones españolas?".

