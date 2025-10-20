Este domingo, en Salvados, "esto es una estafa": "¿Cómo te sentaba saber que estabas estafando a gente?"

Gonzo entrevista a víctimas y estafadores en el próximo programa de Salvados, que se emitirá el domingo en laSexta a las 21:35 h. "Te conviertes en un adicto al dinero", reconoce un criminal confeso que prefiero no revelar su identidad.

Tras haber viajado a Jordania para conocer de primera mano la realida de lo que está ocurriendo en Gaza gracias a los testimonios de dos cooperantes españoles de Médicos Sin Fronteras y una periodista gazatí, el equipo de Salvados regresa a España para presentar su próximo reportaje, que se emitirá el próximo domingo en laSexta.

Bajo el título 'Esto es una estafa', Gonzo hace una radiografía de los comportamientos de los estafadores, entrevistando a algunos de ellos. "¿Cómo te sentaba saber que estabas estafando a gente?", pregunta a un criminal confeso en el breve avance que puede verse sobre estas líneas. "Hay un momento en el que pones el piloto automático y sigues adelante. Es el momento en el que empiezas a ver dinero. Te conviertes en un adicto al dinero", reconoce.

El famoso periodista habla también con algunas víctimas, que relatan cómo cayeron en la trampa.

En la nueva temporada de Salvados...

El Gran Wyoming dio comienzo a esta nueva temporada de Salvados que ha contado con otros grandes nombres propios en la pantalla, como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. El formato también ha narrado algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994. El programa también ha reconstruido la historia de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismoy ha indagado en el, hasta ahora desconocido en nuestro país, Caso Goodyear.

El próximo domingo en laSexta, 'Salvados: esto es una estafa'. A partir de las 21:35 h.