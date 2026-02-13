Ramoncín califica de "error político de altísimo nivel" las críticas de López a Lambán: "Se lo van a recordar siempre"

Eso sí, el artista y colaborador de Más Vale Tarde no ha olvidado recordar la hipocresía del Partido Popular (PP) poniendo sobre las nubes a Lambán", después de que Feijóo lo haya defendido.

Más Vale Tarde abordaba las críticas que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pronunciaba este jueves sobre el fallecido expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragones, Javier Lambán. Ante ello, el artista Ramoncín ha asegurado que "no solo es un error personal y propio del comportamiento humano, sino que es un error político que va a pagar muy caro porque se lo van a recordar permanentemente", para concluir que "eso no se hace".

En este sentido, Ramoncín ha subrayado que "da igual el tono, la manera da hablar como si fueras un profesor de Filosofía, da lo mismo", porque "hay cosas que no se dicen". Asimismo, ha añadido que "es mucho más sencillo decir nos hemos equivocado todos", en referencia a todos los miembros del PSOE que en las últimas horas se han puesto de perfil respecto a este asunto.

"Es un error político, pero de un nivel altísimo", destacaba el artista, a lo que el presentador del programa Iñaki López añadía este fallo "hubiera sido subsanado con cinco minutos de autocrítica por parte de la dirección socialista". Además, Ramoncín ha recordado que Óscar López como líder del PSOE en Madrid "tiene que enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso y al resto de candidatos cuando llegué el momento en la Comunidad de Madrid". En ese momento, ha considerado que "esto se lo van a recordar siempre".

Eso sí, el artista no ha olvidado señalar que al asunto "hay que añadir la hipocresía del Partido Popular (PP) poniendo sobre las nubes a Lambán", después de que el presidente de los 'populares' a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido al fallecido líder socialista este mismo viernes durante la presentación de candidaturas para las elecciones de Castilla y Léon. De esta manera, Ramoncín ha concluido: "En fin, si el pobre levantase la cabeza".

