También carga contra Sánchez

Feijóo, de ser muy crítico con Lambán a su mayor defensor: "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos"

Los detalles El líder del PP se ha referido al expresidente de Aragón como una persona "honesta con la que se podía hablar, acordar y discutir".

Feijóo en un acto del PP
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que Óscar López y Pedro Sánchez "jamás le llegarán a la suela de los zapatos a Javier Lambán", al tiempo que se ha referido al expresidente de Aragón, fallecido el verano pasado, como una persona "honesta con la que se podía hablar, acordar y discutir".

Así lo ha manifestado Feijóo durante el acto de presentación de los candidatos del PP a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atribuyese este jueves a Lambán la caída del PSOE en los comicios de Aragón del domingo y este viernes ratificase sus palabras.

En este sentido, Feijóo ha expresado que le parece "muy grave" lo que pasó ayer y le vuelve a parecer "muy grave que se ratifique hoy". "Un tipo como Óscar López solo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez", ha señalado, a lo que ha añadido que "el drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán".

En la misma línea, el líder de los 'populares' ha dicho que ha conocido a "grandes presidentes autonómicos, líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos", poniendo como ejemplo a Juan Vicente Herrera en Castilla y León. Además, ha subrayado que ha conocido y "aprecia" a Javier Fernández, de Asturias, a Iñigo Urkullu, exlehendakari, y ha destacado que "uno de los mejores" que conoció "fue, sin duda, Javier Lambán".

Por eso, ha declarado, no va a descubrir en Castilla y León quién es Óscar López. "Lo conocéis mejor que nadie y por eso no le votáis ni de broma", ha aseverado Feijóo, quien ha afirmado de forma tajante que Óscar López "jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco".

En este punto, cabe recordar que este jueves, tras las declaraciones del ministro, Feijóo criticó en sus redes sociales que su nivel de decencia "solo es comparable con el de la persona que le nombró". "De las cosas más lamentables que he visto en política", criticó.

