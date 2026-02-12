'Ayuso' anuncia que Madrid será el estado 51 de EEUU: "Tenemos montañas, como Nevada y vivienda inaccesible como Nueva York"

Cristina Gallego se convierte en la 'presidenta madrileña' para contar que, como Madrid va a formar parte de EEUU, tendrán que adoptar sus costumbres. Así, anuncia que lo primero que hará será legalizar las armas para luchar contra las invasiones alienígenas.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido dar la Medalla de Madrid a Estados Unidos, y no ha dudado en justificar su decisión ante todos aquellos que se han mostrado críticos. Como señala el Gran Wyoming, la presidenta madrileña "ha demostrado que es una trumpista aventajada y que esa medalla no va a ser el único acercamiento que va a tener hacia el presidente de EEUU".

Así, 'Ayuso' anuncia que acaba de inaugurar 'la oficina del yankee', "un nuevo homenaje a nuestros hermanos norteamericanos, faro de la libertad y todo un ejemplo a seguir". Su 'asesor' Dani Mateo le pregunta para que sirve, y esta aclara que es "como la oficina del español, no sabemos muy bien para que sirve y también la va a llevar Toni Cantó".

Mateo le pregunta si quizá no es excesivo premiar de nuevo a un país que persigue a los latinos. "Pero ¿qué cosas dices?", responde 'Ayuso', "¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un triste". La 'presidenta madrileña' le pide que se ponga el uniforme que le había mandado para inaugurar esta nueva oficina.

"Yo me lo pongo, pero, joder, parezco un muñeco de 'Toy Story'", responde Dani. "A partir de ahora te llamaré Woody", señala 'Ayuso'. La presidenta madrileña cuenta que tiene un montón de ideas para convertir Madrid en la capital de EEUU dentro de EEUU, "pero, literalmente". Y anuncia que la Comunidad de Madrid va a convertirse en el Estado número 51 de EEUU: "Tenemos montañas como Nevada, sol como Miami y vivienda inaccesible como Nueva York".

'Ayuso' cuenta que ha colocado a Madrid entre Florida y Alabama. "A mí lo que me parece esto es una locura", responde Dani, "en todo caso estar entre Florida y Alabama es mucho mejor que estar entre Toledo y Guadalajara".

La 'presidenta madrileña' cuenta que ahora que son parte de EEUU tienen que adoptar sus costumbres. Por ese motivo, ha decidido legalizar las armas. "Tenemos que defendernos de las futuras invasiones de extraterrestres", expone, "ahora somos EEUU y nos enfrentaremos a una invasión cada tres meses".

Mateo no está muy convencido de esta decisión, debido a los tiroteos que se producen, por ejemplo, en colegios. "No seas alarmista", le dice 'Ayuso', "eso se arregla ahorrando en becas comedor para construir habitaciones del pánico".

