Los 'trumpistas', ahora a por la ikurriña: Idaho da marcha atrás en su ofensivo intento de prohibir la bandera tras las quejas del Gobierno vasco

Los 'trumpistas' van contra todo y contra todos. Ahora le ha tocado a los vascos. En Idaho los republicanos han presentado una propuesta de ley para prohibir que se exhiba en edificios oficiales la ikurriña, la bandera de Euskadi. El Gobierno vasco les ha escrito indignados con esta propuesta.

La ikurriña ha ondeado junto a las barras y estrellas de Estados Unidos en las calles de Boise, la capital del estado de Estados Unidos (EEUU) de Idaho, donde hay una gran tradición de vascos que celebran y promueven su cultura desde el siglo XIX. Sin embargo, su símbolo, la ikurriña, está ahora bajo amenaza.

Detrás del proyecto para prohibirla está Ted Hill, representante republicano en el estado, quien ha afirmado: "No es un estado-nación y tampoco debería estar colgada ahí arriba, así que no es apropiado". Hill, republicano y 'trumpista', no ha dudado en vincular la bandera directamente con la banda terrorista ETA. "Es lo que ondea ETA", ha asegurado, y ha agregado que "es ilegal, de hecho, ondear esa bandera en España".

La ignorancia que ha demostrado Hill no ha hecho ninguna gracia en Euskadi. "Tonterías me parece a mi de esa gente que no tiene ni idea de nada", ha dicho un hombre. Una joven ha apuntado: "Nos están acusando de algo que no somos, de terroristas". Los ciudadanos han mostrado así su rechazo e incomprensión.

Finalmente, tras una reclamación del Gobierno vasco, Idaho ha retirado esta propuesta ofensiva y la ikurriña podrá seguir ondeando.

