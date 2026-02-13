Ahora

Polémica en el PSOE

Bolaños se pone de perfil y dice que Lambán es un "referente" para los socialistas sin opinar sobre las críticas de Óscar López

Los detalles Sobre las críticas de Felipe González al partido, también ha evitado polemizar y ha ensalzado su figura como presidente del Gobierno.

Félix Bolaños ha reconocido este viernes "la figura y el legado" de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón, al que ha calificado de "referente" para los socialistas, aunque ha rechazado opinar sobre las críticas que hizo del ministro Óscar López al fallecido expresidente autonómico.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha pronunciado así en declaraciones a los medios antes de reunirse con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, donde ha sido preguntado por las palabras López, que vinculó los malos resultados en los comicios en Aragón a la falta de "oposición" que hizo Lambán en su día.

"Creo que todos en el PSOE reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón y, sin duda, es unánime este reconocimiento en el seno del PSOE. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas", ha afirmado.

Aunque laSexta le ha preguntado dos veces si comparte las declaraciones del ministro de Transformación Digital y si es moralmente ético, ha eludido comentar nada más al respecto.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha "remitido" a lo dicho por la propia Pilar Alegría, que en su valoración tachó de "error" las declaraciones de López. "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses", escribió Alegría.

Rebaja la polémica con Felipe González

En lo que respecta a las críticas de miembros de su partido a las declaraciones de Felipe González, que ha anunciado que en las próximas elecciones votará en blanco, se ha limitado a defender que "indiscutiblemente, todo el PSOE piensa que Felipe González fue un gran presidente del Gobierno entre 1982 y 1996".

