Iñaki López, sobre 'Todo lo vivido', las memorias de Iñaki Urdangarin: "No sabemos si hablará de 'todo lo mangado'"

Hoy salen a la venta las memorias de Iñaki Urdangarin e Iñaki López recuerda en este vídeo que justo en esta fecha se cumplen 13 años del día en que el exduque de Palma bajaba la cuesta de los juzgados.

Hoy salen a la venta las memorias de Iñaki Urdangarin bajo el título de 'Todo lo vivido'. "No sabemos si hablará de todo lo mangado", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador recuerda que hoy se cumplen 13 años del momento en el que el exduque de Palma bajaba la rampa de los juzgados de Palma. "Todavía le quedaba enfrentarse a un largo juicio y a 1.000 días en una cárcel de mujeres", señala.

Hoy, Urdangarin mantiene su inocencia y está en su mejor momento. Ahora vive en Barcelona consolidando su nueva etapa profesional con su nueva empresa de coaching ubicada en pleno centro de Barcelona.

En lo personal, parece haber encontrado la estabilidad junto a Ainhoa Armentia, de la que solo tiene buenas palabras, como demostró en su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Ahora, tal y como explica en sus memorias, Urdangarin lo único que desea es "recibir una nueva mirada por parte de la gente. Que vean la persona que soy ahora, al servicio de los demás".

