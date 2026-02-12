Ahora

Bronca en la Asamblea de Madrid

Raquel Ejerique responde a Ayuso por su medalla a los EEUU de Trump: "Si quiere darle un regalo, que lo pague de su dinero"

Raquel Ejerique reflexiona sobre la polémica medalla de Ayuso a los EEUU de Trump y asegura que "así no hablamos de lo que cuesta alquilar una vivienda o de lo que tienes que esperar para que te operen de una hernia".

Un día más, la Asamblea de Madrid vivía una jornada bronca cuando la oposición echaba en cara a Isabel Díaz Ayuso su intención de dar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a los Estados Unidos de Trump por "defender la hispanidad".

Raquel Ejerique opina en el vídeo sobre estas líneas que estas provocaciones de Ayuso son una forma de desviar la atención: "Así no hablamos de lo que cuesta alquilar una vivienda o de lo que tienes que esperar para que te operen de una hernia".

La periodista recuerda a Ayuso y al resto de políticos que este tipo de condecoraciones "no las dan ellos en persona", por lo que les invita a que "si quieren darle un regalo a una persona, que lo paguen de su dinero".

Teniendo en cuenta que esta medalla la da la Comunidad de Madrid, Ejerique afirma que le gustaría saber "qué requisitos, qué protocolos" se han seguido para tomar la decisión.

También recuerda cuando José Luis Martínez-Almeida quiso dar una medalla a Israel "en plena masacre de Gaza" y fueron sus propios abogados quienes "le dijeron que no se la podía dar". "Tengo la sensación que la próxima medalla va a ser al juez Peinado", ironiza Iñaki López.

