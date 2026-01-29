Ramoncín: "Ayuso está preocupada por si en algún momento alguien le dice que tiene que sentarse a declarar delante de uno vestido de negro"

El artista cuenta que su madre falleció durante la pandemia y que, a día de hoy, desconoce cómo murió. Señala que él solo quiere conocer esta información y que no está frustrado ni tienen ningún problema.

Isabel Díaz Ayuso se ha referido este jueves a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia como "plataforma de frustrados". Ramón Márquez, 'Ramoncín', expone que, en su opinión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, "está muy preocupada".

"Le preocupan muchas cosas", añade, "le preocupa lo que tiene que resolverse y creo que en algún momento alguien puede llegar, apuntar y decirle que tiene que ir a contar cosas, a lo mejor, delante de uno vestido de negro".

El artista señala que, aunque no forma parte de ninguna plataforma, él es uno de los afectados ya que su madre falleció en la pandemia. "A día de hoy, no sabemos cómo se murió ni de qué manera", explica, ya que, como señala, en su certificado de defunción "pone posible COVID".

"Soy una persona paciente, que cree en la justicia, no voy a señalar, pero quiero que alguien nos diga en qué condiciones murió, cómo murió y por qué murió". "No estamos frustrados, ni tenemos ningún problema", añade, "ni pensamos de mala manera, ella sí lo está haciendo".

