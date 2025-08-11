Ramoncín, sobre los ataques de Abascal a los obispos por Jumilla: "Hay cortes que si no le conoces parece casi un bolchevique"

En Más Vale Tarde analizamos la actualidad en torno a la polémica creada en Jumilla, Murcia. Tras la prohibición de las celebraciones musulmanas en su polideportivo, hasta los obispos españoles han criticado la medida política y a Vox no le ha gustado.

La polémica en Jumilla continúa. Este lunes, el Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que anuleel acuerdo sobre el uso de las instalaciones deportivas, un pacto que prohíbe la celebración de actos no deportivos en esas instalaciones o, lo que es lo mismo en la práctica, vetar las festividades musulmanas. Y no es el único movimiento político, porque Vox también ha reaccionado.

En concreto, ha sido su líder Santiago Abascal el que no ha dudado en criticar el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" ante las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez. No ha dudado en atacar a los obispos y lo hace después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respeto a la libertad religiosa y apoyase a la comunidad musulmana de Jumilla.

Las palabras de los obispos no han gustado nada a Abascal, que se ha despachado en una entrevista al canal 'Bipartidismo Stream' de YouTube y que ha sido recogida por Europa Press. En ella, el líder de Vox dice estar "perplejo y entristecido". "Estoy perplejo realmente y no sé a qué se debe", ha dicho para plantear que esta posición de los obispos no sabe si se debe "a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos"; o a los ingresos que reciben "como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas sino también al sostenimiento de estructuras".

Para Ramoncín "este es un tema complejísimo" que no se puede tratar a la ligera, recordando que en Madrid, Isabel Díaz Ayuso diferencia entre los migrantes latinos y los musulmanes y que "hay gente que compra este mensaje". Explica que hay personas que sí llegan a creer que la migración empeora sus vidas.

"Que alguien diga que no quiere que se degüelle a un cordero en la plaza del pueblo puede llegar a tener sus razones". Pero antes pide que se haga un estudio en profundidad, que se legisle sobre ello y se regule, pero que no se prohíba. "Lo que hay que hacer es tratar todos los asuntos".

Además, Ramoncín ha lanzado una pregunta: "¿A quién beneficia esto?". Según ha explicado, solo le viene bien a "los que tienen el electorado detrás y que está completamente en contra de la migración", que por mucho que expliques que sin los migrantes nuestra economía se hundiría, siguen creyendo lo que dice Vox.