Abascal ataca a los obispos por Jumilla: "No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia"

Entre líneas El líder de Vox ha dejado entrever que hay intereses económicos de la Iglesia en sus posicionamientos, por las ayudas y fondos que recibe del Estado. El ultraderechista rebasa así una línea que no había cruzado al cargar contra la Conferencia Episcopal.

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha criticado el "silencio" de parte de la jerarquía eclesiástica respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en temas de política migratoria y de género. Abascal expresó su perplejidad ante la falta de oposición de algunos obispos a lo que considera el avance del "islamismo extremista" y las políticas de género del gobierno. Además, reprochó a la Conferencia Episcopal Española por criticar a Vox cuando propuso escuchar el "latido fetal" en Castilla y León. Abascal también sugirió que los ingresos públicos y los casos de pederastia podrían influir en la postura de la Iglesia. Aunque limitó estas críticas a ciertos cargos de la CEE, afirmó su compromiso con su responsabilidad política como católico.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respetar el derecho a la libertad religiosa en apoyo a la comunidad musulmana como respuesta a la moción aprobada en Jumilla que prohíbe usar instalaciones deportivas para otros fines.

Abascal ha asegurado, en una entrevista en el canal 'Bipartidismo Stream' de YouTube recogida por Europa Press, que está "perplejo y entristecido" pues, en su opinión, una parte de los obispos no se oponen a la política migratoria o el "islamismo extremista que avanza" sino que están en "silencio" ante el Gobierno de Sánchez por sus "políticas de género".

El líder de Vox también ha reprochado a los obispos que criticaran a Vox cuando propuso en Castilla y León escuchar el "latido fetal" para evitar abortos. "Recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal", ha censurado Abascal, que también ha lamentado la posición que tuvo "una parte de la jerarquía eclesiástica" con el Valle de los Caídos.

"Estoy perplejo realmente y no sé a qué se debe", ha preguntado el líder de Vox, que ha planteado que esta posición de los obispos no sabe si se debe "a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos"; o a los ingresos que reciben "como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas sino también al sostenimiento de estructuras".

Abascal también ha cuestionado que los casos de pederastia en la Iglesia igual "la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas" que van contra de la libertad y la fe "en muchos casos".

No obstante, el dirigente político ha limitado estas posiciones a determinados cargos de la CEE. "Asisto perplejo a estas posiciones, pero que cada palo aguante su vela", ha dicho. "Soy católico pero tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, pues tendrán que dar cuenta en otras instancias", ha zanjado.