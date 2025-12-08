Trump, tras la "desagradable" multa de Bruselas a X: "Europa va por mal camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington D. C., este lunes.

¿Por qué es importante? La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la red social X, propiedad de Elon Musk, calificándola de "desagradable" y señalando que Europa "va por mal camino". Trump expresó que no cree que la multa sea correcta y afirmó que Europa debe tener cuidado con sus decisiones. La multa responde a incumplimientos en la transparencia, incluyendo el diseño engañoso de la verificación azul y la falta de acceso a datos para investigadores. Trump ha reiterado su deseo de mantener a Europa como socio, aunque cuestiona sus decisiones regulatorias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado este lunes de "desagradable" la multa de Bruselas a la red social X y ha asegurado que Europa "va por mal camino". "Es muy desagradable", ha dicho Trump preguntado por los reporteros.

"Europa va por mal camino, muy malo para la gente", ha remarcado. El mandatario ha reaccionado así a la multa de la Comisión Europea (CE) de 120 millones de euros a la red social de Elon Muskpor incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

"Elon no me ha llamado para pedirme ayuda con eso", ha dicho el mandatario. "No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado al hacer muchas cosas", ha añadido Trump, según ha informado la agencia EFE.

La CE explicó en un comunicado que algunas de las infracciones cometidas por la red social incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

El mandatario estadounidense ha asegurado que quiere "mantener a Europa" como socio, pero que esta decisión es algo "muy malo". "No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante", ha apuntado.

La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio. En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.