Miguel González define el veto de Vox en Jumilla como "un paso hacia la islamofobia”

El periodista analiza el veto de PP y Vox en Jumilla, que prohíbe actos religiosos en espacios deportivos, y advierte de su carácter discriminatorio e islamófobo, contrario a la Constitución y a los derechos humanos.

El periodista de El País, Miguel González, ha analizado el veto impulsado por PP y Vox en Jumilla, así como la reacción del Gobierno, que ha requerido al ayuntamiento que anule el acuerdo que impide celebrar actos religiosos en espacios deportivos.

En cuanto a las posibilidades de que el acuerdo sea anulado, González señala: "La Justicia no es una ciencia exacta. En principio, parece difícil, ya que no estamos ante una decisión con valor jurídico. Es solo una proposición que instaba al ayuntamiento a modificar la normativa sobre el uso del polideportivo, una declaración política sin efecto normativo".

Sin embargo, advierte que el trasfondo de la medida "era impedir que la comunidad musulmana pudiera celebrar allí sus grandes conmemoraciones religiosas, como la Fiesta del Cordero. Ninguna otra confesión celebra festividades en el polideportivo, así que, si dices que no quieres ese tipo de actos, está claro que estás señalando a los musulmanes".

El periodista subraya que ese carácter discriminatorio y contrario a la libertad religiosa podría llevar a un juez a considerar anulable la resolución.

Añade que, con esta medida, Vox "ha dado un salto": "Ya no se trata de expulsar a quienes delinquen, ni siquiera a los que han entrado irregularmente o no se integran en lo que llaman usos y costumbres españolas —que no sabemos muy bien cuáles son para Vox—. Aquí, en Jumilla, lo que se está prohibiendo es practicar una religión. Es un paso más hacia la islamofobia: discriminación por motivos religiosos, prohibida por la Constitución y por todos los tratados internacionales de derechos humanos".