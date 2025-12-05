MEMORIAS DE JUAN CARLOS I
El actor que pone voz al libro del emérito desvela la "seguridad brutal" en la grabación: "Entrabas con un código y no podías leerlo antes"
James Phillips ha explicado en Más Vale Tarde cómo ha sido su experiencia narrando 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I.
El actor de voz James Phillips ha sido el encargado de poner voz a la versión leída de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I. De su trabajo en esta obra ha destacado la "seguridad brutal" que había en torno a cada grabación. En este sentido, ha recordado que cada vez que entraba al estudio a grabar lo tenía que hacer "con un código" que se asignaba a cada capítulo. "No había posibilidad de leerlo de antemano, como a uno le gustaría poder hacer", ha añadido.
Del mismo modo, ha reconocido que este trabajo no le ha parecido "ni difícil ni fácil", sino "superinteresante", puesto que él es contemporáneo de esa época y a medida que lo iba leyendo iba "recordando cosas que había olvidado". Asimismo, ha definido la obra como "un abanico histórico de los últimos 70 años".
Cuestionado sobre si es necesario cumplir con algún tipo de requisito para poner voz a biografías o autobiografías de personas. Phillips ha respondido con una negativa y ha rememorado que fue el propio estudio el que se puso en contacto con él y otros compañeros para hacer el casting. No obstante, ha reconocido que no sabe "cuál ha sido el factor determinante" para que le escogiesen.
También ha lamentado el hecho de no haber podido conocer personalmente a Juan Carlos I, tan solo lo ha podido hacer a través de "leer el libro de 500 páginas".
Por último, el actor de voz ha concluido la entrevista leyendo el prólogo de la obra.
