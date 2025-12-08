Ahora

Meses de ataques a la UE

El CEO del mayor banco de EEUU advierte a Trump y Musk por sus ataques a Europa: "Es malo para nosotros y para el mundo democrático"

El contexto El presidente de Estados Unidos lleva ya un tiempo atacando y desprestigiando a Europa, al igual que uno de sus examigos, el CEO de Tesla, que dice que hay que abolir la Unión Europea.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, el mayor banco de estados Unidos.

Trump lleva ya un tiempo atacando y desprestigiando a Europa, al igual que uno de sus examigos, Elon Musk, que dice que hay que abolir, literal, la Unión Europea (UE). Frente a ellos se ha situado ahora Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, el mayor banco de estados Unidos, que ha advertido: una Europa débil, les perjudica.

El presidente de Estados Unidos lleva meses atacando a la UE. "La Unión Europea se creó para joder a los Estados Unidos", llegó a decir Trump. Pero en los últimos días, los desprecios del mandatario y ahora también de Musk han llegado a su punto más álgido. El presidente estadounidense quiere cambiar nuestro continente junto a los partidos ultraderechistas y Musk quiere, directamente, abolir la comunidad política.

"La UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales", escribió el CEO de Tesla. Justo lo que el líder del mayor banco estadounidense pide evitar. Porque es, precisamente, dice, lo que querrían los enemigos de Estados Unidos.

"China es un país gigantesco que lo que quiere es tener negociaciones bilaterales con cada país", ha avisado Dimon. Y ha advertido de que los más perjudicados serían ellos, los estadounidenses. Dimon ha remarcado que "una Europa débil es mala para nosotros, mala para la civilización y mala para el mundo democrático".

Pero ahora, en lo único que piensa Musk es en fastidiar a la comunidad política que ha multado a su red social con 120 millones de euros. El magnate publica diariamente mensajes en contra de la UE, la asemeja al nazismo y, literalmente, se ríe de ella. Y no solo eso, en las últimas horas X, la red social de Musk, ha bloqueado la cuenta de la Comisión Europea al acusarla de infringir su política empresarial.

