Monrosi, a Ábalos sobre la reunión de Sánchez y Otegi: "Si quieren amenazar al Gobierno y la munición es esto, está regular la cosa"

José Enrique Monrosi reflexiona en este vídeo sobre el tuit de Ábalos afirmando que "existió" la reunión entre Sánchez y Otegi y recuerda que, entonces, ni Otegi tenía interés en reunirse, ni los votos de Bildu eran necesarios para la moción de censura.

A pocas horas para que tenga lugar su vistilla en el Tribunal Supremo, que podría acabar con ambos en prisión, Koldo García y José Luis Ábalos están deslizando la idea de que Pedro Sánchez se habría reunido con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco para pactar la moción de censura contra el PP.

"¿Qué interés podría tener Otegi entonces en reunirse con Pedro Sánchez?", se pregunta José Enrique Monrosi en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que el propio Otegi "dijo que ninguno".

El periodista también apunta que en aquella moción de censura "Pedro Sánchez estuvo al margen de las negociaciones" y además "los votos de Bildu no eran necesarios".

En opinión de Monrosi, la insinuación de esta información que, a tenor de lo que dicen los protagonistas "es falsa", tendría que ver con asociar al presidente con el terrorismo como amenaza al Gobierno en una situación desesperada.

Sin embargo, considera que si Koldo y Ábalos quieren amenazar al Gobierno "y la munición que tienen son inventos como este" o el mensaje de Sánchez llamando "pájara" a Margarita Robles, "está regular la cosa".

